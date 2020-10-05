Ученые установили связь между любовью к загару, выпивкой и интимом

Курортные романы или флирт часто случаются именно летом, когда люди надевают купальники и плавки, чтобы позагорать на пляжах, покрасоваться возле бассейна или на яхте. Именно такие места выбирают одинокие или женатые мужчины, чтобы найти барышень, согласных на непродолжительные отношения в период отпуска. На пляжах донжуаны и ловеласы стараются вычислить, кто же из красавиц поможет им скрасить несколько одиноких ночей. Часто мужчины ориентируются на внешние признаки, среди которых открытость купальника, знаки, улыбки, взгляды. Теперь помощь в таких поисках может оказать и наука, ведь ученые установили, что внимание надо обращать на женщин, которые любят долго загорать. Это верный признак того, как установили специалисты в ходе наблюдений, что женщина вечером не прочь послушать музыку и выпить в интимной обстановке.

Мнение ученых

Такое интересное открытие сделали британские ученые, в частности, доктор Марио Фальчи и его коллеги из Лондонского королевского колледжа. Они решили проанализировать данные 260 тысяч человек и обнаружили, что желание максимально загореть заложено на генетическом уровне. Аналогичная ситуация с тягой к алкоголю, курению, наркотикам, азартным играм, изменам, романам. Исследователи доказали, что за этими увлечениями и слабостями стоят одни и те же гены.

Отсюда и вывод ученых: если девушка любит загорать, то не против выпить, покурить или закрутить случайный роман. Отсюда и обратное утверждение. Отказ от курения и наркотиков не приведет от отказа от секса, ведь желание всегда обостряется адреналином и алкоголем.

С загаром надо быть осторожнее!

В научных журналах и СМИ неоднократно появлялись статьи о том, что долго быть на солнце опасно и вредно для здоровья, особенно для кожи. Поэтому необходимо дозировать свое пребывание под солнечными лучами. Хотя, как говорят исследования, людям, обожающим загорать, делать это трудно, ведь у них на генетическом уровне заложена зависимость от солнца. Только самих загорающих это не пугает и не страшит, они хотят просто получить шикарный загар. При любой возможности женщины станут выходить на пляж и загорать или же отправятся в солярий, чтобы получить бронзовый загар, который будет привлекать внимание.

Все-таки девушкам необходимо быть осторожными, ведь можно легко получить ожоги или заболеть раком кожи. Кроме того, важно помнить о мерах безопасности, нанося на себя солнцезащитный крем перед выходом на пляж или к бассейну.

Коронавирус и солнце

Пока британцы устанавливают связь между флиртом и желанием загорать, американские ученые пытаются доказать, что загар способен спасти людей, которые заразились коронавирусной инфекцией. Подобными исследованиями заняты работники Северо-Западного университета США. Они считают, что нахождение на солнце способствует выработке витамина Д, который значительно снижает риск смертельного исхода. Медики уже доказали, что пациенты с Covid-19, у которых присутствует нехватка витамина Д, чаще других испытывали серьезные осложнения от болезни. Это становилось причиной смерти от опасной инфекции.