5 модных трендов, подаренных нам пандемией

Коронавирус не приговор. Жизнь продолжается. Милые дамы хотят одеваться в популярные тренды и не упустить модные новинки, созданные дизайнерами.

Вновь 70-е

Вспомнить ушедшие годы — отличный способ сбежать или отвлечься от возникших проблем. Модельеры предлагают окунуться в моду 70-х годов прошлого века. И это неспроста. События тех лет, произошедшие в политике и культуре, созвучны с сегодняшними проблемами. Вновь вернулся стиль деним, ткани пастельных тонов, расслабленные силуэты. Эта одежда подойдет как для работы в офисе, так и для беззаботных встреч с друзьями после трудового дня.

Защита — превыше всего

Непреложная истина, что спрос рождает предложение. Тренд сезона — средства индивидуальной защиты. Изначально маски появились в странах Азии из-за существующих у них экологических проблем с воздухом. Но пандемия диктует свои правила. Сначала блогеры, вслед за ними главные модники планеты сыграли на хайпе, и маска стала востребованным элементом стильных образов 2020 года. Большинство дизайнерских брендов включилось в их производство.

Пижамный стиль

Одна из главных тенденций, получившая популярность в условиях изоляции, когда деловые костюмы, классические платья ушли на второй план. На их место пришли пижамные варианты одежды. Любимой обувью стали домашние тапочки. Первыми примерили на себя модный тренд и ни разу не пожалели об этом Рианна, Селена Гомес. Даже сейчас, начав работать, дамы позволяют себе выйти в свет в нарядах пижамного стиля.

Минимализм

Дизайнеры, в последнее время, все больше отходят от нарядов в стиле «вырви глаз», отдавая предпочтение классике в пастельных оттенках. В период мировой пандемии с последовавшей самоизоляцией людей, у стилистов встал вопрос о создании своеобразной капсулы, актуальность которой будет в любом сезоне. Решение было найдено, многие обратились к стилю минимализм. Это проверенные временем фасоны, отсутствие лишних деталей, лаконичный крой, прямые линии, которые придут по нраву каждой женщине.

Разумное потребление

Проблемы, связанные с неразумным потреблением в fashion-мире, назревали не первый год. Известные дизайнеры, заботящиеся об имидже своего бренда, не раз высказывались по поводу приближающегося кризиса перепроизводства и связанного с ним загрязнения окружающей среды. Они призывают всех модников и шопоголиков задуматься о проблемах экологии перед тем, как приобрести в свой, и без того переполненный гардероб, еще одну кофточку, брюки или шубку из модного меха.