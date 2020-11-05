5 советов, как сделать мужчине комплимент

Похвала дарит крылья. Каждый может убедиться в этом на собственном опыте. Получая комплимент, человек расцветает на глазах, крылья за спиной раскрываются, он цветет и порхает одновременно.

Ошибочно полагать, что комплименты любят получать только женщины. Мужчины также часто достойны похвалы и точно также радуются комплиментам.

Как же правильно делать комплименты мужчинам? Есть 5 главных советов, к которым стоит прислушаться, чтобы в этом деле не попасть впросак.

Совет 1

Мужчина в большей степени гордится такими своими достоинствами, как ум, сила, воля, смелость, решительность, нежели красивые ноги или приятная внешность. Поэтому есть определенное отличие в комплименте мужчине и женщине.

Качества, которыми обладает мужчина, и которые нравятся в нем женщине – это и есть основной козырь для того, чтобы сделать комплимент правильно, а значит вызвать положительные эмоции.

Совет 2

Безусловно, нужно не только отметить достоинства мужчины, но гораздо важнее – искреннее восхищение той чертой характера, которую женщина хвалит. Если мужчина обладает всеми возможными достоинствами, но женщина ценит что-то совершенно иное, то комплимент получится так себе. Искренность и воодушевление должны читаться во взгляде, в голосе и в выражении лица.

Совет 3

Хвалить мужчину нужно соответственно его природе. Не стоит использовать в речи уменьшительно-ласкательные прозвища или слова женского рода. Согласитесь, гораздо более уместно будет звучать «рыцарь», чем «зайка».

Совет 4

Очень важно не быть голословной. Абстрактное упоминание хороших качеств или достоинств навряд ли затронет душу мужчины. Гораздо приятнее ему будет слышать не просто какой он, но и почему вы так считаете. Аргументированный комплимент звучит более убедительно и правдиво.

Совет 5

Не стоит сравнивать своего героя ни с кем. Сравнение – это табу в деле комплиментов вообще и в вопросе комплиментов мужчинам в частности. Мужчина должен чувствовать свою непревзойденность, несравненность, исключительность. Ни в коем случае не нужно давать ему повод подумать, что у вас от его геройства появляются в голове мысли о другом герое.

Применяя эти нехитрые советы, сочиняйте комплименты своим мужчинам, хвалите их при каждом удобном случае, и тогда ваши герои будут всегда готовы прийти на помощь, удивить и порадовать. Помните, рыцари всегда рядом с прекрасной дамой, а значит и вы никогда не будете обделены комплиментами.