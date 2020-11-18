Беременность по гороскопу: благоприятные периоды для разных знаков зодиака

В астрологию, влияние планет на судьбу человека можно верить или не верить, а к звездам лучше прислушаться. Особенно если пара планирует беременность. Астрологи считают, что течение беременности зависит от времени зачатия. Если дата подобрана идеально, значит, и все 9 месяцев пройдут гладко, без испытаний душевных и физических сил на прочность.

Овны

Овны привыкли все планировать заранее и четко следовать намеченному плану. У женщин этого знака ярко выражены лидерские качества, поэтому беременность их не пугает.

Оптимальные даты для зачатия:

06 – 15.07.

10 – 15.11.

02 – 15.03.

Тельцы

Женщины-Тельцы практично и здраво мыслят во всем, что касается вопросов воспитания детей, организации их интеллектуального развития и досуга. Их малыши приветливы, вежливы, воспитаны, за что их обожают бабушки у подъездов.

Для зачатия им подходят периоды:

07 – 15.08.

11 – 15.12.

03 – 15.04.

Близнецы

Женщины этого знака прекрасно справляются со стрессами, легко находят общий язык с детьми, решают любые проблемы. Лучшие периоды для представительниц этого знака:

08 – 15.09.

12. – 15.01.

04 – 15.05.

Раки

Из Раков получаются прекрасные мамы, пекущиеся о комфорте своих детей, окружающие их вниманием и заботой. Они стараются дать малышам по максимуму.

Благоприятные периоды для зачатия те же, что у Тельцов.

Львы

Женщины этого знака своенравные, властные, независимые. Они лидеры по натуре, но у них получается совмещать материнство и карьеру.

Звезды советуют им беременеть в те же временные отрезки, что и Овнам.

Девы

Стремление к порядку до педантизма – отличительная черта представителей этого знака. Все детские вещи тоже должны быть на местах. Девам беременность не всегда дается просто, благоприятные числа для них:

09 – 15.10.

01 – 15.02.

05 – 15.06.

Весы

Весы мудры, терпеливы, готовы помочь, если их об этом просят. Иногда они эмоциональны, но в своих детях готовы раствориться. Благоприятные периоды для зачатия у женщин-Весов совпадают с датами, которые звезды напророчили Девам.

Скорпионы

Скорпионы – стратеги, они несколько раз обдумают решение, а затем уже примут. Но если решатся, то станут любящими и заботливыми мамами. Лучшее время для зачатия – то же, что у Овнов и Львов.

Стрельцы

В Стрельцах всегда энтузиазма с избытком, энергия плещет через край. В вопросах рождения и воспитания детей они настроены оптимистично, мыслят позитивно. Они всегда друзья для младшего поколения.

Самое подходящее время для беременности у Стрельцов совпадает с Близнецами.

Козероги

Козероги – карьеристы с маниакальным стремлением сделать все вовремя. Они никогда не оставят работу, не станут жертвовать карьерой. С детьми они строги, приучают их к дисциплине с малых лет.

Благоприятные даты для Козерогов:

06 – 15.07.

10 – 15.11.

02 – 15.03.

Водолеи

Водолеи долго взрослеют, мысли о рождении детей их пугают. Но наступает момент, когда беременность случается. Вот тогда-то и дает о себе знать материнский инстинкт, потому что все лучшее – у детей Водолеев.

Оптимальные периоды для зачатия для Водолеев те же, что для Тельцов.

Рыбы

Рыбы часто доверяют интуиции, и та их не подводит. Женщины-Рыбы эмоциональные, благодаря этому качеству между ними и детьми устанавливается прочная связь. Беременеть им лучше всего в те же даты, что и Девам.