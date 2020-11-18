Беременность по гороскопу: благоприятные периоды для разных знаков зодиака

В астрологию, влияние планет на судьбу человека можно верить или не верить, а к звездам лучше прислушаться. Особенно если пара планирует беременность. Астрологи считают, что течение беременности зависит от времени зачатия. Если дата подобрана идеально, значит, и все 9 месяцев пройдут гладко, без испытаний душевных и физических сил на прочность.
Овны
Овны привыкли все планировать заранее и четко следовать намеченному плану. У женщин этого знака ярко выражены лидерские качества, поэтому беременность их не пугает.
Оптимальные даты для зачатия:
- 06 – 15.07.
- 10 – 15.11.
- 02 – 15.03.
Тельцы
Женщины-Тельцы практично и здраво мыслят во всем, что касается вопросов воспитания детей, организации их интеллектуального развития и досуга. Их малыши приветливы, вежливы, воспитаны, за что их обожают бабушки у подъездов.
Для зачатия им подходят периоды:
- 07 – 15.08.
- 11 – 15.12.
- 03 – 15.04.
Близнецы
Женщины этого знака прекрасно справляются со стрессами, легко находят общий язык с детьми, решают любые проблемы. Лучшие периоды для представительниц этого знака:
- 08 – 15.09.
- 12. – 15.01.
- 04 – 15.05.
Раки
Из Раков получаются прекрасные мамы, пекущиеся о комфорте своих детей, окружающие их вниманием и заботой. Они стараются дать малышам по максимуму.
Благоприятные периоды для зачатия те же, что у Тельцов.
Львы
Женщины этого знака своенравные, властные, независимые. Они лидеры по натуре, но у них получается совмещать материнство и карьеру.
Звезды советуют им беременеть в те же временные отрезки, что и Овнам.
Девы
Стремление к порядку до педантизма – отличительная черта представителей этого знака. Все детские вещи тоже должны быть на местах. Девам беременность не всегда дается просто, благоприятные числа для них:
- 09 – 15.10.
- 01 – 15.02.
- 05 – 15.06.
Весы
Весы мудры, терпеливы, готовы помочь, если их об этом просят. Иногда они эмоциональны, но в своих детях готовы раствориться. Благоприятные периоды для зачатия у женщин-Весов совпадают с датами, которые звезды напророчили Девам.
Скорпионы
Скорпионы – стратеги, они несколько раз обдумают решение, а затем уже примут. Но если решатся, то станут любящими и заботливыми мамами. Лучшее время для зачатия – то же, что у Овнов и Львов.
Стрельцы
В Стрельцах всегда энтузиазма с избытком, энергия плещет через край. В вопросах рождения и воспитания детей они настроены оптимистично, мыслят позитивно. Они всегда друзья для младшего поколения.
Самое подходящее время для беременности у Стрельцов совпадает с Близнецами.
Козероги
Козероги – карьеристы с маниакальным стремлением сделать все вовремя. Они никогда не оставят работу, не станут жертвовать карьерой. С детьми они строги, приучают их к дисциплине с малых лет.
Благоприятные даты для Козерогов:
- 06 – 15.07.
- 10 – 15.11.
- 02 – 15.03.
Водолеи
Водолеи долго взрослеют, мысли о рождении детей их пугают. Но наступает момент, когда беременность случается. Вот тогда-то и дает о себе знать материнский инстинкт, потому что все лучшее – у детей Водолеев.
Оптимальные периоды для зачатия для Водолеев те же, что для Тельцов.
Рыбы
Рыбы часто доверяют интуиции, и та их не подводит. Женщины-Рыбы эмоциональные, благодаря этому качеству между ними и детьми устанавливается прочная связь. Беременеть им лучше всего в те же даты, что и Девам.
А вы верите в гороскопы и астрологию?