Бородатые женщины маори: особенности красоты в разных уголках мира

На фотографиях прошлого и позапрошлого века новозеландские женщины маори все сплошь бородатые! Правда, при внимательном просмотре становится ясно, что это не волосы, а всего лишь татуировки. Причем очень красивые и необычные. Странно, почему же здесь считали женскую бороду не проклятьем, а признаком необыкновенной красоты?

История племени маори

Легенда гласит, что некогда маори прибыли на семи каноэ на дикие земли Новой Зеландии. Было это примерно в 1280 году. Прародительница маори – остров Тайвань, недалеко от Китая. Маори произошли от смешения нескольких рас: европеоидной, монголоидной и австралоидной.

С европейцами отношения поначалу были сложными. Поскольку каннибализм был нередким делом, маори не брезговали ловить и съедать заблудших белых путешественников. Именно это произошло в 1642 году с некоторыми матросами экспедиции Абеля Тасмана. Шок был колоссальный, и Тасман назвал это место Бухтой убийц.

Почти 150 лет прошло, лишь после этого «белые» вновь сунулись на новозеландский берег. Экспедиция Джеймса Кука в 1769 году высадилась на остров маори. Их не съели, правда, потом это сделало другое, гавайское племя.

Так, с приходом Кука началась английская колонизация. Их земли были отняты и распроданы, а к XIX веку коренного населения осталось менее 10%. В ХХ веке люди одумались и стали срочно спасать исчезающую редкую народность: при рождении ребенка маори получали неплохое пособие.

При всеобщей переписи населения в 2013 году в Новой Зеландии было зарегистрировано почти 600 000 маори. В Австралии живет еще 126 000, а в Великобритании – 8 000 маори. Из всей этой цифры лишь 50 000 говорят на языке маори, около сотни понимают его, но не говорят.

Значение татуировок

«Маори» в переводе означает «естественность», «обыкновенность». В мифах это значение интерпретировалось как смертные люди, антипод божеств. Однако обычными этот народ назвать нельзя. Они редкие, к тому же немногие из народов, сохранивших свою обособленность.

Значение татуировок женщин маори

Татуировки «та-моко» и «моко» делают и в современности, однако, маори против этого веяния. Для них тату – не забава, а священное изображение со смыслом. Маори нередко в древности украшались татуировками с ног до головы, и каждая картинка имела смысл. Тату на лице говорило о всей жизни человека: сколько раз он был в браке, многих ли убил, сколько битв сумел преодолеть.

Тату та-моко — татуировка, подчеркивающая высокий социальный статус. Не каждому маори она причиталась, поэтому не все были с бородами.

У женщин было меньше тату, ведь информации за ней значилось меньше. Какой ее род и за кем она замужем. Она не воюет, вряд ли имеет боевые заслуги и массовые убийства.

Процесс создания татуировок

Тату были частью инициации, то есть девушка становилась взрослой. Ее делали не иглой, а специальным долотообразным инструментом из костей альбатроса. Били молотком, было очень больно. Кожа иссякалась, выбивался «рисунок». Мастера тату считались почти святыми, у них была особая неприкосновенность. После тату настолько отекало лицо, что кормили через специальную воронку.

Еще одна интересная традиция – тереться носами в качестве приветствия. Приветствующие друг друга делятся дыханием жизни и желают здравия.