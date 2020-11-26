Что делать с вещами, которые вышли из моды

Мода меняется с головокружительной быстротой. Любимая вещь ещё не успела потерять свой вид и износиться, как с ней нужно расставаться. Довольно часто делать этого не хочется. Остаётся искать выход из ситуации. Как же можно преобразовать вещь, чтобы она снова стала привлекательной не только в глазах своей владелицы, но и всех окружающих? Такие способы существуют.

Сочетание

Этот приём можно назвать самым действенным. Если соединить одну не трендовую вещь с самой модной, то получится новый образ. Примером тому могут быть джинсы скинни, которые превосходно сочетаются с грубыми ботинками и объёмным верхом. Такой находкой гордятся даже известные модельеры. Но это лишь один из пример, а сколько их может открыть для себя каждая представительница прекрасного пола.

Экспериментирование

Можно попробовать переделывать старую одежду в новую. Подход приобрёл популярность ещё и благодаря тому, что является экологичным и позволяет проявить креативность не только модельерам, но и самим модницам.

Таким образом, рубашки, свитера и футболки приобретают свою уникальность и неповторимость. А ведь именно это в современном мире ценится превыше всего.

Быть не таким, как все, носить вещи, которых нет ни у кого на свете. Всё это можно сделать при помощи апсайклинга. И, что немаловажно, практически без финансовых затрат.

Переработка

Если для экспериментов ещё на настала пора, а просто выбрасывать любимые вещи на свалку рука не поднимается, то подойдёт следующее предложение. Оно заключается в том, что вещи можно сдать в специальное место. А взамен за это от Дома моды получить ваучер со скидкой на приобретение новой модели.

А ещё можно просто поделиться с людьми, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Добрые дела делать стоит. Хотя бы время от времени.

Получается так, что без экспериментов, креативности и смелых решений в данном вопросе не обойтись. Но ведь люди всегда любили фантазировать, а старые вещи предоставляют им такую возможность. Во всяком случае, чтобы понять подходит ли идея возвращать свитерам, платьям или курткам новую жизнь стоит сначала попробовать это сделать. Вполне возможно, что даже первая попытка подобного эксперимента окажется очень удачной.