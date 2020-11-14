Это уже устарело: перманентный макияж и другие антитренды 2020

Еще буквально вчера перманентный макияж считался одним из самых популярных бьюти-трендов, а процедура микроблейдинга считалась супер-хитом татуажа. Сегодня же подобные процедуры потеряли свою актуальность. И вот почему.

Основные минусы процедур

Прежде всего, все эти татуажевые процедуры имеют немалый список противопоказаний. И даже у кого их, казалось бы, нет, есть риски, ведь непонятно, как отреагирует кожа даже абсолютно здоровой женщины. Например, может возникнуть внезапная аллергическая реакция, а при не слишком щепетильном соблюдении стерильности и вовсе пойдет заражение крови. Категорически запрещены подобные процедуры при онкологии, хронической аллергии, диабете, при заболеваниях крови. Период беременности и вскармливания также находится под запретом.

Еще одним минусом может быть некачественно оказанная услуга. Здесь не всегда даже играет роль квалификация мастера, часто непредсказуемый результат получается вследствие индивидуальных особенностей организма. Ведь непонятно, как поведет себя под кожей пигмент: кожа у всех разная. Перманент может потечь, позеленеть, проявиться проплешинами. В итоге, все это смотрится неряшливо и крайне не эстетично. Исправить все это очень сложно, чтобы вышел старый пигмент, потребуется время.

Микроблейдинг

Микропигментирование представляет собой еще одну небезопасную процедуру. Микроблейдинг очень травматичен, ведь нужно сделать множество ранок, чтобы воспроизвести имитацию натуральных волосков. Следовательно, это еще больший риск. Также возможны высыпания, нагноение. Даже при абсолютно стерильных инструментах.

Ресницы 3D, 4D

Огромные опахала вместо нормальных ресниц больше не в моде. Ведь клей губит свои ресницы, вызывает аллергию и конъюнктивит. Ресницы быстро осыпаются, требуют коррекцию уже менее чем через неделю.

Сегодня в моде свои ресницы, ухоженные и шелковистые. Чтобы они такими были, нужен уход в виде гелей и специальных лечебных составов. Неплохой эффект дает обычное репейное или касторовое масло: ресницы быстро растут и становятся насыщенно-черными.

Естественность – настоящая красота

В 2020 году в моде естественность. Это особенно радует, ведь искусственная красота сказывается не только на здоровье, но и на кошельке. Процедуры очень недешевы, вдобавок, нужна постоянная коррекция.

В 2020 году в моде брови естественной ширины: нет больше нужды надрисовывать себе трехэтажные брови или выщипывать в ниточку, как в прошлом веке. Модно за ними ухаживать: наносить укрепляющие бесцветные гели, расчесывать, придавать естественную форму и подкрашивать специальным гелем или тенями для бровей.

Губы также не нуждаются в искусственной коррекции: вполне достаточно ухаживать за ними с помощью лечебных гелей и помад, многие из которых содержат гиалуроновую кислоту и придают объем.