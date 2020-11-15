Интернет-магазин kaup24.ee/ru: каковы его преимущества, обзор популярных моделей телевизоров

Выпускаемые в последние годы телевизоры отличаются удобством в эксплуатации и широчайшими функциональными возможностями. Некоторые модели ТВ-устройств и вовсе можно назвать многоцелевыми развлекательными центрами. На сайте kaup24.ee/ru можно приобрести телевизоры, выпущенные известными компаниями, по доступным ценам. Чтобы узнать больше, надо перейти по ссылке.

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Обзор популярных моделей телевизоров

Компании-производители предлагают множество моделей ТВ-устройств. Вот лишь несколько интересных вариантов, представленных в онлайн-магазине kaup24.ee/ru.

Xiaomi Mi LED TV 4A, 32″

Модель с большим экраном представляет категорию SmartTV, а значит, обладает повышенной функциональностью. Одна из особенностей ТВ-устройства – наличие функции распознавания голоса. Она позволяет осуществлять управление настройками и режимами прибора, используя голосовые команды. Подключать телевизор к Сети можно с помощью модуля вай-фай или сетевого адаптера. Играть в игры, просматривать передачи, клипы и фильмы на большом экране – сплошное удовольствие. А все благодаря глубоким цветам и высокой детализации.

Panasonic TX-40HX820E

40-дюймовая модель воспроизводит изображения в разрешении 4K. Благодаря цифровым тюнерам DVB-T2, DVB-C HD и DVB-S2, устройство может принимать каналы высочайшей четкости. Телевизор, разработанный специалистами компании «Панасоник», поддерживает ряд форматов HDR. Рассматриваемая модель оснащена встроенным соединением вай-фай и веб-браузером.

Philips 32PFS5823/12, 32″

Главными плюсами этого ультратонкого телевизора являются: простота использования, возможность запуска любимых приложений, интуитивная ОС SAPHI. На большом экране можно смотреть спортивные онлайн-трансляции, видеоролики, играть в игры. Все, что требуется, – несколько нажатий.