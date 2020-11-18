Как бороться с негативными последствиями ношения защитных масок

Распространение коронавирусной инфекции повлияло на привычный уклад жизни и внесло изменения во внешний вид. Применение защитных масок является необходимой профилактической мерой. При этом кожа лица «не дышит» должным образом и не готова к постоянному использованию защитных масок.

В материалах, которые производители применяют для изготовления масок, используют полипропиленовые волокна, провоцирующие появление повышенной чувствительности. Из-за постоянного и продолжительного ношения маски кожа потеет, возникают покраснения, раздражения, появляются прыщи.

Неправильное ношение защитных средств может спровоцировать аллергические реакции и появление кожных заболеваний. Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, важно обеспечить правильный уход за кожей лица и сохранить водно-липидный баланс.

Последствия для кожи

Продолжительное ношение средств индивидуальной защиты образует влажность, провоцирующую возникновение вредных бактерий и микробов.

При ношении маски организм не получает достаточно кислорода, нарушается обмен веществ, кожа становится сухой.

Ношение защитных масок провоцирует трение ткани о кожу, появляются раздражения, высыпания.

Защитная маска в большей степени оказывает негативное влияние на кожу нижней области лица. Увеличивается риск появления проблем с кожей у людей, имеющих склонность к заболеваниям кожи. Под маской проблемы обостряются. Но с появлением последствий может столкнуться абсолютно каждый.

Как ухаживать за кожей в период пандемии

Чтобы снизить риск появления негативных последствий, важно покупать маски, изготовленные из мягких и натуральных тканей. Следование моде в данном случае неуместно.

Индивидуальные средства защиты заменяются через 2-3 часа. Стоит избегать появления парникового эффекта.

В утреннее и вечернее время важно проводить процедуры очищения кожи с использованием средств по уходу.

Если появилось раздражение, нужно использовать средства для чувствительной кожи, которые снижают риск возникновения дерматитов.

В случае появления чувства сухости, необходимо наносить на кожу лица увлажняющие и питательные средства.

Во время ношения маски не рекомендуется пользоваться скрабами, косметикой, содержащей кислоты, очищать кожу обычным мылом, которое способствует появлению сухости.