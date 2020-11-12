Как девушке с пышными формами одеться на первое свидание

Многих мужчин привлекают обладательницы пышных форм. Дамам, зацикленным на полноте, стоит превратить свой недостаток в достоинство. Важно расставить все точки над i еще на первом свидании. Кавалер должен понять, что эти килограммы не являются лишними. Существуют модные приемы, позволяющие добиться желаемого эффекта.

Выделить достоинства

Женщина вполне может управлять вниманием и впечатлением своего ухажера. Главное – выделить достоинства фигуры, чтобы ее недостатки пропали из поля зрения. Конечно, у представительниц прекрасного пола есть разные типы полноты. Поэтому и акценты могут варьироваться. Тут придется самостоятельно принимать решения. Обладательница роскошного бюста может надеть наряд с декольте (но не очень глубоким). Если у пышечки ярко выражена талия, то ей стоит подобрать одежду, подчеркивающую силуэт «песочные часы».

Замаскировать недостатки

Если выделить достоинства фигуры, то имеющиеся недостатки будут уже не так заметны. Но дополнительная их маскировка тоже не помешает. Речь идет об использовании принципов визуальной коррекции. Тем барышням, у кого невысокий рост, надо вытянуть фигуру. Сделать это можно с помощью обуви на каблуках. Вытягиванию фигуры способствуют и вертикали. Не обязательно надевать наряд с резким полосатым принтом. Да и для романтической встречи он будет неуместным. Создать продольные линии может предмет верхней одежды с незастёгнутыми полами. Еще один вариант – надеть специальное платье, которое рисует вытянутый силуэт.

Создать женственный и хрупкий образ

Стать девушкой мечты не так сложно, как может показаться. Надо добавить образу нежности и хрупкости. Стоит отдавать предпочтение романтичным принтам: горошку, цветам, пастельной абстракции. Поскольку мужчины банальны в модных впечатлениях, можно воспользоваться проверенными образцами женственной одежды. Это юбки и платья. Если же барышня хочет отправиться на свидание в джинсах, то добавить женственности она может, надев с ними блузу или топ.

Что касается расцветки, то она должна подбираться в соответствии с колоритом дамы, придавать ее лицу свежесть. Подобрать нужные оттенки несложно – достаточно подносить материал разных тонов к лицу. Холодные либо теплые. Имеющие белый или серый подтон. У каждой барышни есть идеально подходящее для нее решение. Но как понять, что это именно то, что нужно? На это укажет проявившийся на фоне цвет лица: должны уйти недостатки, красноватые пятнышки, веснушки.

Удобство и уверенность тоже важны

Каким бы красивым ни был наряд, но если девушке в нем неудобно, то произвести нужное впечатление на кавалера ей вряд ли удастся. Также даме не стоит надевать одежду, не подходящую по размеру, и ту обувь, в которой она просто не умеет ходить. Каблуки вызывают дискомфорт? Тогда лучше убрать их в шкаф, а на свидание отправиться в изящных босоножках на плоском ходу. Надетое платье не должно врезаться в бока или постоянно подниматься, обнажая некоторые части тела. Девушка должна чувствовать себя уверенной и мило общаться с ухажером.