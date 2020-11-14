Как эскимосы, на автомате или по-французски: такие разные техники поцелуя

Поцелуй – это искусство, которому посвящают исследования ученые, которому читают лекции на факультетах в старейших английских и европейских университетах. Есть разные техники поцелуя, о которых влюбленные пары могут не догадываться.

Эскимосская невинность

Эскимосский поцелуй, наверное, самый невинный среди всех описанных. Влюбленные не целуются в привычном понимании, а едва соприкасаются носами друг с другом.

Так сложилось исторически, но в этом прикосновении есть магия, загадка. Для представителей северного народа поцелуй значит больше, чем прикосновение носами. По легенде в это время происходит обмен энергией между влюбленными. Они вдыхают аромат любви, демонстрируют искренность чувств.

Французская чувственность

Французский поцелуй – это легенда, классика, страсть и чувственность. По нему проводят мастер-классы, оттачивают технику. Французы убеждены, что не каждому дано постичь технику поцелуя, довести ее до совершенства.

Консервативные англичане заявляют свои права на поцелуй, заявляя, что у него британские корни. Пока страны оспаривают первенство, парочки используют их ноу-хау, не задумываясь.

Вакуумная страсть

Вакуумный поцелуй – это губы, увеличившиеся после него вдвое. Парадокс в том, что любители подобных поцелуйных дел уверены в своем мастерстве. Они всерьез считают, что целуются лучше других, что результат таким и должен быть. А боль, отечность на губах – это следствие страсти. Но так делать не нужно.

Чмок на автомате

Пока-пока, чмок-чмок – никого не напоминает? Так ведут себя семейные пары, прожившие в браке достаточно долго. Утром они убегают на работу и автоматически целуют друг друга в щечку. Вечером, возвращаясь домой, повторяют ритуал.

Можно было бы назвать это семейной привычкой, но какая-то эта привычка автоматическая. Понятно, что лучше уж так, чем никак. Но если вдруг муж забудет утром чмокнуть жену? Она целый день будет себя накручивать, выискивать причины, заподозрит, что у супруга появилась другая женщина. А всему виной невинный поцелуй, точнее, его отсутствие.

Ароматный

Приятно целоваться, когда губы пахнут ванилью, клубникой, апельсином, шоколадом, охлаждают мятным вкусом. В современные блески и бальзамы для губ производители добавляют такие ароматы. Вот и получается вкусный поцелуй в прямом смысле. Приятно настолько, что не хочется останавливаться.