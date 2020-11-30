Как получать от избранника желаемое без каких-либо манипуляций: рекомендации специалистов 

Женщины являются нежными и эмоциональными существами. А вот мужчинам присущи такие качества как рассудительность и сдержанность. И порой у людей, находящихся в паре, возникают разногласия и недопонимания. У многих представительниц прекрасного пола довольно большие запросы: им хочется получать подарки, цветы, отправляться на шопинг или на отдых в экзотическую страну. Некоторые дамы прямо говорят своему избраннику об этом. Но можно ли получить от мужчины желаемое, не испортив отношения? Или здесь нужно лишь манипулировать? Специалисты в области психологии считают, что добиться желаемого без манипуляций вполне возможно. Вот несколько рекомендаций от них.

Никаких манипуляций

Нередко мужчина, находящийся в отношениях, испытывает досаду. Для наглядности стоит привести пример. Мужчина возвращается вечером с работы, он соскучился по своей избраннице, находится в предвкушении приятных моментов. Но возлюбленная превращается в бензопилу «Дружба» и начинает его доставать своими претензиями и просьбами. И если такое случается постоянно, то мужчине вряд ли будет хотеться возвращаться домой.

Если парень или супруг не слышит вторую половинку и не спешит выполнять ее просьбы, то барышня обычно:

Устраивает скандал и обижается.

Произносит громкие слова наподобие «Забираю детей и ухожу к маме».

Заявляет, что никакого секса в ближайшую неделю (или месяц) не будет.

Проявление эмоций и чувств вполне нормально. Ведь многие дамы стараются поддерживать уют в доме, заботиться о партнере, а в итоге им приходится ждать, когда тот прибьет полочку в ванной или подарит цветы хоть раз в полгода. Однако манипуляции, перечисленные выше, точно не выход.

Мужчина – не экстрасенс

Многие дамы на приеме у психолога жалуются на то, что их избранник является беспомощным и безответственным. К примеру, женщины могут сказать: «Он даже не догадывается преподнести мне букет», «Делаю все сама, от него нет толку», «Я тоже работаю и устаю, а ему все равно». Но больше половины этих особ не просили своего возлюбленного о том, что необходимо сделать. А если просьбы и были, то в контексте «пойди и сделай».

Женщинам нужно понять, что их избранник не является экстрасенсом. Конечно, он может догадаться, но делать это не обязан. Если барышне хочется какую-то вещь или нужна определенная сумма денег, то манипуляции тут не помогут. Надо мотивировать своего мужчину и всячески подталкивать его, чтобы ему захотелось сделать то, что обрадует вторую половинку.

Многогранная личность

Наверняка у многих женщин есть подружка или знакомая, которая легко получает желаемое от своего парня/супруга. Он подвозит ее на работу, одаривает цветами, оплачивает шопинг и др. Но что же такого делает эта особа, чтобы ее желания сбывались, а просьбы выполнялись? Все просто: она является многогранной личностью, то есть умеет примерять разные роли. Сегодня она капризная девочка, которая обижается по пустякам. Завтра превратится в леди-босса, отдающего приказы. А послезавтра станет строгой учительницей, указывающей на свое желание. И, конечно же, будет женщиной-любовницей, которая готова дарить ласку.