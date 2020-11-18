Как с помощью украшений можно выразить свои чувства

Ювелирные изделия, а также бижутерия могут служить не только в качестве украшений, но и предметом выражения своих чувств и эмоций. Это еще один своеобразный способ, который помогает человеку представить себя миру и показать его мотивацию.

Человеку присуще желание выделяться среди себе подобных. Именно по этой причине еще издавна люди старались украсить свой облик различными атрибутами. Изначально это были необычные рисунки, яркие перья, кости животных, красивые растения. Позже тела стали украшать изделиями из различных металлов. Поводом для этого было множество, к примеру: демонстрация статуса, традиции, празднования, а также просто любовь к красивым вещам. В любом случае люди старались с помощью украшений рассказать о себе.

Конечно, время идет, но пристрастие к красивым украшениям у человека все же остается неизменным. Тем более, со временем мастерство изготовления драгоценностей все больше совершенствуется, что даже уже является отдельным видом искусства. Также определенным искусством можно назвать и правильный выбор украшений, сочетание их с общим образом.

С помощью ювелирных изделий человек может не только дополнить свой образ, но и выразить свои чувства, эмоции. Естественно, обращать при этом стоит на детали, ведь одно и то же украшение можно носить по-разному. При этом оно передает разную смысловую нагрузку. Например, с помощью кольца можно рассказать о своем семейном положении. Изделие небольшое, без излишка, предназначенное для безымянного пальца, означает наличие партнера. А вот с помощью громоздкого кольца со сложным декором, место которого на среднем пальце, можно показать о сложном и буйком характере. Такое украшение позволяет подчеркнуть бурный темперамент и бушующую страсть.

С помощью кольца на указательном пальце можно продемонстрировать свою самоуверенность. И в данном случае стоит отдать предпочтение более строгому дизайну, без вычурности и громоздкости.

Ношение кольца не мизинце говорит о капризной личности. Надев украшение на «крайний» палец, можно указать на свою особую позицию в обществе. Выделиться, даже отстраниться от окружения.

Тонкий браслет на запястье девушки может означать о ее готовности к романтическому знакомству. Но при этом стоит учитывать, что такое украшение в глазах мужчины имеет немного иной смысл. Так как на подсознательном уровне сильный пол воспринимает данный аксессуар, как символ покорности.

Девушкам драматического склада характера стоит отдавать предпочтение ярким и броским украшениям. Например, крупная брошь и многослойное колье в сочетании со свисающими, словно гирлянды, серьгами, может символизировать страсть. Как правило, именно подобные аксессуары притягивают противоположны пол. Ведь многие мужчины сочтут необычайным везением повстречать яркую женщину, одаривающую всепоглощающей красотой.

Полное отсутствие украшений также может многое сказать. Во-первых, это символизирует склонность к самолюбованию, когда просто нет желания украшениями затмевать собственную привлекательность. Во-вторых, это показывает стремление к чистоте и идеализму.

Надевая украшения, стоит следить не только за их гармоничность с образом, но и за сигналами, которые они подают окружающим.

Возможно, именно это поможет правильно подать себя в нужном обществе?