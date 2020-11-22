Как справиться с ПМС: 3 шага к хорошему самочувствию

Дни, которые слишком хорошо известны всем девушкам, называют по-разному. Но смысл от этого не меняется. С наступлением критических дней каждая девушка не только физически, но и морально чувствует дискомфорт.
Какие только чувства не возникают в эти дни. Перепады настроения от плаксивости до агрессии, нестабильный аппетит, возбудимость способны превратить в ад жизнь не только девушки, но и окружающих ее людей. Каждая уже выбрала для себя какие-то способы борьбы с таким негативом. Кому-то помогает справиться со стрессом вкусный чай с шоколадными конфетами, а кто-то расслабляется в обществе любимой книги. У каждого свой метод. Но как быть, если бороться со стрессом не выходит обычными способами. Существуют некоторые методы, с помощью которых возможно облегчить свое состояние в период бурного всплеска эмоций.
Гимнастика с помощью дыхания
Такие методы борьбы с нахлынувшими эмоциями используют не только в психологии, но и в родах, и в спортивных упражнениях. Многие уже знают об эффекте техники с помощью вдохов и выдохов. Одним таким способом можно успокоить свой разум.
- Нужно выбрать удобное для себя положение, закрыть глаза и полностью расслабиться. Обычно в таком случае выбирают позу лотоса.
- Начать контролировать свое дыхание, растягивая вдох через нос на 3-4 секунды, потом делая паузу. Затем так же 3-4 секунды делать выдох через рот.
- Во время упражнения концентрироваться на реберных мышцах. Можно почувствовать, как они участвуют в процессе дыхания.
- Сделать до 15 таких подходов. В конце участить дыхание, делая резкие и быстрые вдохи и выдохи.
Это поможет контролировать не только свой разум, но и тело.
Контроль над своими суждениями
Внушая себе позитивные мысли, можно положительно влиять на свое состояние.
- Перед проработкой собственных убеждений следует выполнить несколько циклов дыхательной гимнастики, описанной выше, в удобном для себя положении.
- Затем начать мысленно произносить себе такие фразы: я расслаблена, мое дыхание ровное, мое тело слушается меня, мой разум спокоен, во мне царит умиротворение.
Возможно, не сразу получится настроиться на нужный лад. Тогда придется сделать 15-20 минут такой техники. В конце концов, разум и тело начнут обретать гармонию, и можно будет почувствовать вновь обретенное спокойствие. Возбуждение и бурные эмоции отодвинутся на второй план.
Контроль над телом и разумом
Довольно распространенная техника медитации многим помогает справиться с любыми стрессовыми ситуациями. Не исключением являются и критические дни.
- Для такой техники подойдет любая удобная поза.
- Сконцентрироваться на каком-либо предмете. Можно делать эту технику с закрытыми глазами.
- Сделать несколько подходов дыхательной гимнастики. Затем представить, как вместе с выдохами начинают исчезать все отрицательные эмоции, агрессия, страхи и возбуждение.
- Представить, как весь негатив от кончиков пальцев ног по телу поднимается все выше и выше, пока не достигнет головы. А через голову все отрицательные эмоции улетают прочь.
- Потом представить, как спокойствие начинает наполнять все тело до каждой клеточки. Зафиксировать это состояние в мыслях, почувствовать его всем телом, продолжая ровно и спокойно дышать.
Самое главное, запомнить, что все техники нужно проводить в тихом месте, где никто не будет мешать. Важно заканчивать каждую методику с улыбкой на лице и уверенностью в своих силах.
А как вы справляетесь с негативными симптомами ПМС? И верите ли вы в целительную силу таких методик борьбы с ними? Может быть, вы что-то уже испробовали на себе?