Как справиться с ПМС: 3 шага к хорошему самочувствию

Дни, которые слишком хорошо известны всем девушкам, называют по-разному. Но смысл от этого не меняется. С наступлением критических дней каждая девушка не только физически, но и морально чувствует дискомфорт.

Какие только чувства не возникают в эти дни. Перепады настроения от плаксивости до агрессии, нестабильный аппетит, возбудимость способны превратить в ад жизнь не только девушки, но и окружающих ее людей. Каждая уже выбрала для себя какие-то способы борьбы с таким негативом. Кому-то помогает справиться со стрессом вкусный чай с шоколадными конфетами, а кто-то расслабляется в обществе любимой книги. У каждого свой метод. Но как быть, если бороться со стрессом не выходит обычными способами. Существуют некоторые методы, с помощью которых возможно облегчить свое состояние в период бурного всплеска эмоций.

Гимнастика с помощью дыхания

Такие методы борьбы с нахлынувшими эмоциями используют не только в психологии, но и в родах, и в спортивных упражнениях. Многие уже знают об эффекте техники с помощью вдохов и выдохов. Одним таким способом можно успокоить свой разум.

Нужно выбрать удобное для себя положение, закрыть глаза и полностью расслабиться. Обычно в таком случае выбирают позу лотоса.

Начать контролировать свое дыхание, растягивая вдох через нос на 3-4 секунды, потом делая паузу. Затем так же 3-4 секунды делать выдох через рот.

Во время упражнения концентрироваться на реберных мышцах. Можно почувствовать, как они участвуют в процессе дыхания.

Сделать до 15 таких подходов. В конце участить дыхание, делая резкие и быстрые вдохи и выдохи.

Это поможет контролировать не только свой разум, но и тело.

Контроль над своими суждениями

Внушая себе позитивные мысли, можно положительно влиять на свое состояние.

Перед проработкой собственных убеждений следует выполнить несколько циклов дыхательной гимнастики, описанной выше, в удобном для себя положении.

Затем начать мысленно произносить себе такие фразы: я расслаблена, мое дыхание ровное, мое тело слушается меня, мой разум спокоен, во мне царит умиротворение.

Возможно, не сразу получится настроиться на нужный лад. Тогда придется сделать 15-20 минут такой техники. В конце концов, разум и тело начнут обретать гармонию, и можно будет почувствовать вновь обретенное спокойствие. Возбуждение и бурные эмоции отодвинутся на второй план.

Контроль над телом и разумом

Довольно распространенная техника медитации многим помогает справиться с любыми стрессовыми ситуациями. Не исключением являются и критические дни.

Для такой техники подойдет любая удобная поза.

Сконцентрироваться на каком-либо предмете. Можно делать эту технику с закрытыми глазами.

Сделать несколько подходов дыхательной гимнастики. Затем представить, как вместе с выдохами начинают исчезать все отрицательные эмоции, агрессия, страхи и возбуждение.

Представить, как весь негатив от кончиков пальцев ног по телу поднимается все выше и выше, пока не достигнет головы. А через голову все отрицательные эмоции улетают прочь.

Потом представить, как спокойствие начинает наполнять все тело до каждой клеточки. Зафиксировать это состояние в мыслях, почувствовать его всем телом, продолжая ровно и спокойно дышать.

Самое главное, запомнить, что все техники нужно проводить в тихом месте, где никто не будет мешать. Важно заканчивать каждую методику с улыбкой на лице и уверенностью в своих силах.

А как вы справляетесь с негативными симптомами ПМС? И верите ли вы в целительную силу таких методик борьбы с ними? Может быть, вы что-то уже испробовали на себе?