Как угасает любовь разных знаков зодиака

С течением времени отношения в паре изменяются и иногда не в лучшую сторону. Вовремя заметить изменения поможет гороскоп знаков зодиака.

Любовь окрыляет и наполняет жизнь смыслом и красками. Недомолвки и недопонимание, напротив, печалят, приводят в отчаяние. Многие пары расстаются, при этом негативных последствий можно избежать, если заранее выяснить, какое поведение характерно при угасании чувств у разных знаков зодиака.

Овны

Истинные представители Овнов отличаются честностью. Те, которые заинтересованы в человеке, честно сознаются о своих чувствах. Общаться с человеком, который не нравится, Овны не станут. Когда чувства остыли, они прямо об этом скажут или своими поступками открыто продемонстрируют свое безразличие.

Тельцы

Телец способен задаривать подарками и устраивать море приятных сюрпризов на пике чувств. Когда они остыли, приятные моменты останутся в прошлом. Следует приглядеться к глазам Тельца, которые расскажут об истинном положении. Если огонек угас, значит, чувства ушли. Тельцы никогда не признаются о том, что любви больше нет.

Близнецы

Близнецы находятся постоянно в окружении друзей, знакомых, но любимый человек остается на первом месте. Если он стал меньше уделять времени и внимания, пропадает где-то с друзьями, чувства его стали угасать или вовсе ушли.

Раки

Представители знака умеют хранить любые секреты и никогда никому их не выдадут. В отношениях раки никогда не сознаются об исчезновении интереса. За поведением Рака нужно проследить. Если они не смеются над шутками любимого человека, отсутствует романтика, чувства скорее всего угасли.

Львы

Лев в период влюбленности не скупиться на шикарные подарки и сюрпризы. Когда чувства начинают охладевать, подарки становятся менее значимыми и дорогими. Львы сами откроют свои чувства или прозрачно намекнут о потери интереса.

Девы

Дева не сможет признаться об охлаждении чувств. Чаще станут возникать ситуации об отмены назначенного свидания по различным, даже абсурдным причинам. С таким поведением отношения сами по себе прекратятся.

Весы

Для представителей весов характерны противоречия во всех сферах взаимоотношений. Прежде чем прекратить отношения, весы сомневаются, угасла ли любовь, пытаются утаить переживания. Если попытаться убедить весы, что они ошибаются, отношения можно сохранить.

Скорпионы

Влюбленный скорпион очень обходителен и внимателен. Когда чувства угасают, его отношение резко изменяется в противоположную сторону. В момент расставания, скорпионы во всем обвинят партнера, так как не любят сознаваться в ошибках и признавать свою вину.

Стрельцы

Свой выбор партнера стрелец останавливает на схожей личности, страстной и активной. Когда отношения заходят в тупик и нет смысла их продолжать, стрелец предложит откровенную и честную беседу. При этом он открыто выразит свои переживания и мысли.

Козероги

В своей повседневной жизни козероги отличаются спокойствием и сдержанностью, любят проводить время со своим партнером. Когда козерог перестает посвящать время любимому человеку, больше задерживается на работе, его любовь стала остывать. В момент расставания предпочитает объяснить происходящее.

Водолеи

Представители знака очень нежны в проявлении чувств. Если водолей хочет дружеских отношений, значит, он не нарушит границу. Влюбленные водолеи окружают избранника романтикой. Когда приятные моменты уходят, стоит бить тревогу.

Рыбы

Рыбам трудно сознаваться в охлаждении любовных порывов. Чтобы утаить ушедшую любовь, они станут придумывать многочисленные оправдания. Если Рыбы стали отдаляться, пора прекращать отношения.