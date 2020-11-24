Как ведут себя разные знаки зодиака на сайтах знакомств

Гороскоп напрямую влияет на поведение человека вне зависимости от окружающих обстоятельств.

Согласно анализу экспертов, каждый знак зодиака ведет себя на сайте знакомств абсолютно по-разному.

Овен чаще всего совпадает с Весами. На сайтах знакомств Овны надевают на себя роль лидера и руководят процессом. Чаще всего такие люди указывают в графе должность – менеджер. Это личности уверенные, которые охотно демонстрируют себя на снимках и рекламируют свою социальную жизнь. Они готовы выставлять напоказ все свои прелести и достижения.

Тельцы больше всего совпадают с Тельцами. Такие люди обладают хорошим аналитическим умом и выбирают себе в пару человека с тем же знаком зодиака. Они активные и общительные личности, которые с легкостью идут на контакт.

Близнецам комфортнее всего с Водолеями. Такие люди делятся значительной долей информации о себе и откровенничают без зазрения совести.

Раки совпадают с Водолеями. Такие люди эмпатичны и многое поддают анализу. Они замкнуты и мало кому доверяют. Раки медленно отвечают на сообщения и взвешивают каждое написанное высказывание.

Львы совпадают с Овнами. Они достаточно тщеславные натуры. Такие люди разносторонние и экстраординарные. На профиле будут красоваться их провокационные снимки с большим количеством наград и достижений.

Девы совпадают со Скорпионами. Девы – натуры застенчивые и скрытые. Они верные, уверенные и сильные люди, но заслужить их доверие очень сложно. Отличаются трудолюбием, но не терпят спонтанных действий, которые совершенно не вписываются в глубокие идеальные планы.

Весы гармонируют с Овнами. Такие люди прагматичны и ценят баланс, логику и аутентичность. Весы знают, как можно легко добиться цели.

Скорпионы совпадают с Девами. Такие люди склонны приписывать себе главенствующие роли. Они открыты к общению, но лишь в том случае, когда владеют достаточным количеством информации. Скорпионы, как правило, долго отвечают на сообщения партнера по переписке.

Стрельцы совпадают с Козерогами. Такие личности открыты к общению и не боятся новых знакомств. Они всегда идут на контакт первыми и рекламируют свою активность, веселье и позитив. Такие натуры склонны к спонтанным поступкам.

Козероги, скорее всего, совпадут со Стрельцами. Личности они амбициозные, но редко посещают сайты знакомств. Они не слишком активны и долго раскачиваются, чтобы настроиться на нужный коммуникационный лад.

Водолеи совпадают со Стрельцами. Они активные и предприимчивые, охотно сближаются с незнакомцами.

Рыбы чувствуют себя в гармонии с Водолеями. Натуры чувственные и восприимчивые. Они эмоциональные и интуитивные, готовы делиться своим внутренним миром с окружающими. Медленно и вдумчиво отвечают на каждое сообщение собеседника.