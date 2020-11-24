Как выбрать телевизор для дома: что следует учесть, обзор популярных моделей ТВ-устройств

Приобретение телевизора – удовольствие не из дешевых. Поэтому нужно учитывать определенные моменты, чтобы выбрать надежное и функциональное ТВ-устройство. Тем, кто желает сэкономить время и деньги, стоит посетить магазин с телевизорами от известных компаний-производителей.

Что следует учесть

Для начала нужно определиться с бюджетом, выделяемым на покупку телевизора. Помимо стоимости, также стоит обратить внимание и на такие параметры:

Тип экрана и подсветки. Самые старые и дешевые варианты – кинескопные модели. Невысокую стоимость имеют и приборы с ЖК-экраном. В последнее время все большую популярность приобретают LED-телевизоры. Выпускают также плазменные и даже лазерные ТВ-устройства.

Диагональ. Размер экрана важен. Диагональ подбирается с учетом расстояния до зоны просмотра телевизора. К примеру, 42-дюймовая модель должна быть установлена на расстоянии от 2-4 м от кресла или дивана.

Разрешение. Если планируется подключение спутникового или цифрового ТВ, то лучше приобрести телевизор, имеющий разрешение 1920×1080. Подобные параметры поддерживают модели с диагональю в 40 дюймов.

Обзор популярных моделей

В интернет-магазине shop.kyivstar.ua телевизоры представлены в широчайшем ассортименте. Вот лишь несколько интересных вариантов.

LG OLED65CX6LA

Эта инновационная и безрамочная модель, представленная в черном цвете, оснащена интеллектуальным процессором α9 Gen3, представляющим поколение 4K. Пользователи смогут наслаждаться просмотром любимых ТВ-передач, сериалов, клипов и фильмов. В телевизоре, разработанном специалистами компании LG, реализована технология Smart TV, что позволяет получать быстрый доступ к YouTube, Netflix и другим популярным ресурсам.

Xiaomi Mi TV UHD 4S 43 International

Представляет собой тонкорамочный телевизор с изящным дизайном и LED-подсветкой. Модель оборудована 4-ядерным процессором, обеспечивающим эффективную работу техники, без каких-либо задержек. Телевизор от бренда Xiaomi предусматривает наличие портов, позволяющих подключать периферийные устройства. Рассматриваемая модель удачно впишется в любой по стилю интерьер гостиной или спальни.

Samsung QE75Q80

Главными особенностями безрамочного QLED-телевизора можно назвать элегантный дизайн и компактность. 75-дюймовый дисплей обладает разрешением в 4К Ultra HD. Благодаря этому, а также качественной матрице и матовому покрытию экрана картинка получается невероятно детализированной, никаких визуальных искажений не возникает. К телевизору можно подключать внешние периферийные устройства.