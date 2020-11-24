Какая одежда старит женщину за 30

Некоторые девушки и женщины, которым чуть за тридцать продолжают носить вещи, которые больше подошли бы молодежи. Иногда это выглядит смешно. Окружающие люди не подумают, что эта женщина молодая. Скорее им станет смешно, что одета она в неподходящую ей по возрасту одежду.

Всегда и во всем должно быть чувство вкуса и стиля. Сейчас очень много вещей, которые можно носить в определенном возрасте и выглядеть на столько лет, сколько есть на самом деле.

Если когда-то нравились короткие юбки и яркие футболки, лучше сейчас от них отказаться и надеть элегантную юбку карандаш и симпатичный жакет.

Многие согласятся с тем, что так женщина будет выглядеть более элегантно. Если есть винтажные вещи, то их нужно носить с большой осторожностью. Молодые в таких вещах выглядят мило. Но женщины в годах могут состарить себя на несколько лет. Если и надеть такую вещь, то к ней тщательно подобрать макияж, прическу, сумочку и обувь.

Мода сегодня не запрещает в любом возрасте носить одежду, которая подходит. Например, платья-балахоны, которые могут испортить фигуру, если она не идеальна, и также прибавить лет. На цветовую гамму костюма или платья тоже нужно обращать внимание. Серые, темные тона лучше перемешать с каким-то другим цветом. Но и в яркие цвета одеваться тоже не рекомендуется. Все эти расцветки могут придать бледность коже, показать недостатки, которые возможно хотелось бы скрыть.

Не только платья, костюмы и юбки играют роль во всем образе. Нужно также обратить внимание на аксессуары, маникюр, прическу, туфли и другие предметы. Если дама идет в строгом костюме и классических туфлях, в руках у нее не может быть сумка-баул. Нужно обращать внимание на мелочи.

Женщинам, у которых не идеальная фигура стоит отказаться от облегающих трикотажных платьев. Все, что не нужно, будет на виду. Восточный принт нужно носить также с осторожностью. А платья, которые лежат уже давно в шкафу, нужно отправить в сундук. Например, то, которое напоминает летучую мышь, в нем женщина будет выглядеть не на 10, а на 20 лет старше. Бандажи, баски, также не стоят внимания женщин за 30.

Каждая женщина мечтает о вечной молодости, и необязательно чтобы это было видно внешне. Главное, чтобы душа была молодой. Как женщина будет себя оценивать сама, так и окружающие будут думать о ней. Помните, что каждая – самая обаятельная и привлекательная.