Какие типы мужчин подходят для серьезных отношений: секреты очарования

Каждая девушка мечтает встретить своего идеального принца, который будет безупречен во всем. Характер, манеры, внешность, стиль и умение ухаживать – все это должно сочетаться в одном человеке. Но в реальной жизни все совсем по-другому. Принцы бывают только в сказках. Девушка обычно выбирает такого мужчину, с которым слишком много хлопот и забот. И вместо сказочной любви потраченное время впустую и вздохи по углам.
Женщина подобно музыкальному инструменту сумеет раскрыться в полной мере только в грамотных руках талантливого музыканта, то есть хорошего партнера. А вот если попадется неудачный экземпляр, который едва знает ноты, то женщина скорее зачахнет, нежели распустит все свои лепестки нежности, красоты и энергии.
Первое, что должна определить молодая особа – это то, кого она хочет видеть рядом с собой. Причем важно конкретизировать, а не выделять общие черты из массы лиц и силуэтов. Девушка должна четко понимать, что она хочет от жизни, чем готова жертвовать и от чего получает удовольствие. Далеко не все мужчины готовы на серьезную любовную связь. Есть те, кто еще не успел нагуляться, есть другие, которые болезненно переживают предыдущий разрыв отношений и не готовы создавать новые.
Какие типы мужчин больше всего готовы к серьезным и длительным отношениям:
- Авантюристы считаются обольстительными кавалерами, строптивыми и проницательными людьми. Такие мужчины обладают недюжинным обаянием и острым умом. Девушка должна вести себя, как слегка строптивая барышня и недоступная. В общении с таким мужчиной лучше всего вооружиться юмором и самоиронией. Не стоит использовать истерики, претензии и проверки на верность. Отвечать на любые вопросы следует уклончиво.
- Интеллектуалы – настоящие гении, которые отличаются заботой, вниманием и верностью даме сердца. Девушка должна поддерживать молодого человека, проявлять интерес к его деятельности или разделять его увлечения. Молодая особа должна прислушиваться, задавать больше вопросов и интересоваться жизнью партнера.
- Возвышенные мужчины отличаются романтическим характером, сумасшедшей ревностью. Такие мужчины талантливые натуры и эксцентричные лидеры. Молодого человека необходимо постоянно вдохновлять, принимать все его недостатки и оставаться до конца загадкой, чтобы не потерять внутреннего интереса.
- Карьеристы любят, когда им подчиняются. Это яркие, харизматичные личности, которые готовы брать от жизни все, но только самое лучшее. Девушка должна отличаться лучшими качествами, быть яркой, творческой, разносторонней и мыслить не так, как все.
- Тип надежных мужчин — являются настоящими создателями семейного очага. Они ценят комфорт, поддержку, заботу и верность. Считают, что не стоит попусту тратить время на романтическую ерунду, готовы к стабильности с той партнершей, которая станет для него внутренним компасом, очагом энергии, сил и тепла.
А какой тип мужчин больше всего привлекает вас?