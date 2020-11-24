Какие типы мужчин подходят для серьезных отношений: секреты очарования

Каждая девушка мечтает встретить своего идеального принца, который будет безупречен во всем. Характер, манеры, внешность, стиль и умение ухаживать – все это должно сочетаться в одном человеке. Но в реальной жизни все совсем по-другому. Принцы бывают только в сказках. Девушка обычно выбирает такого мужчину, с которым слишком много хлопот и забот. И вместо сказочной любви потраченное время впустую и вздохи по углам.

Женщина подобно музыкальному инструменту сумеет раскрыться в полной мере только в грамотных руках талантливого музыканта, то есть хорошего партнера. А вот если попадется неудачный экземпляр, который едва знает ноты, то женщина скорее зачахнет, нежели распустит все свои лепестки нежности, красоты и энергии.

Первое, что должна определить молодая особа – это то, кого она хочет видеть рядом с собой. Причем важно конкретизировать, а не выделять общие черты из массы лиц и силуэтов. Девушка должна четко понимать, что она хочет от жизни, чем готова жертвовать и от чего получает удовольствие. Далеко не все мужчины готовы на серьезную любовную связь. Есть те, кто еще не успел нагуляться, есть другие, которые болезненно переживают предыдущий разрыв отношений и не готовы создавать новые.

Какие типы мужчин больше всего готовы к серьезным и длительным отношениям:

Авантюристы считаются обольстительными кавалерами, строптивыми и проницательными людьми. Такие мужчины обладают недюжинным обаянием и острым умом. Девушка должна вести себя, как слегка строптивая барышня и недоступная. В общении с таким мужчиной лучше всего вооружиться юмором и самоиронией. Не стоит использовать истерики, претензии и проверки на верность. Отвечать на любые вопросы следует уклончиво. Интеллектуалы – настоящие гении, которые отличаются заботой, вниманием и верностью даме сердца. Девушка должна поддерживать молодого человека, проявлять интерес к его деятельности или разделять его увлечения. Молодая особа должна прислушиваться, задавать больше вопросов и интересоваться жизнью партнера. Возвышенные мужчины отличаются романтическим характером, сумасшедшей ревностью. Такие мужчины талантливые натуры и эксцентричные лидеры. Молодого человека необходимо постоянно вдохновлять, принимать все его недостатки и оставаться до конца загадкой, чтобы не потерять внутреннего интереса. Карьеристы любят, когда им подчиняются. Это яркие, харизматичные личности, которые готовы брать от жизни все, но только самое лучшее. Девушка должна отличаться лучшими качествами, быть яркой, творческой, разносторонней и мыслить не так, как все. Тип надежных мужчин — являются настоящими создателями семейного очага. Они ценят комфорт, поддержку, заботу и верность. Считают, что не стоит попусту тратить время на романтическую ерунду, готовы к стабильности с той партнершей, которая станет для него внутренним компасом, очагом энергии, сил и тепла.