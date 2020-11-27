Какие знаки зодиака помешаны на уборке в доме

Если ваша вторая половинка постоянно убирает, моет и пылесосит дома, то причин такого поведения может быть несколько. Во-первых, в детстве научили содержать дом в идеальной чистоте. Во-вторых, человек просто привык к тому, что в квартире ни одной пылинки. В-третьих, врожденные и приобретенные качества. Но астрологи говорят, что есть еще одна причина, которую нельзя игнорировать. Склонность к порядку определяет знак зодиака. Именно небесные светила творят наш характер и поведение в быту, на работе, в жизни.

Чистоплотные Девы

Считается, что этот знак зодиака одержим чистотой настолько, что их буквально боятся микробы. Девы вычищают зубной щеткой стыки между кафелем, сортируют белье по цвету, выбирают одежду под него. В их квартирах нет пыли, пол всегда выдраен до чистоты. Это дает повод утверждать, что Девы видят мир чистым, грязным, с микробами, поэтому делают все вокруг блестящим.

Любимое занятие Овнов – уборка

Представители этого Знака Зодиака считают, что жить в беспорядке могут только больные люди. Для них самих бардак является синонимом головной боли, а неряшливость они расценивают как психическое расстройство. Убирать Овны любят, выпуская пар, снимая раздражительность и приводя мысли в порядок. В отличие от Дев, могут заплатить профессиональным уборщикам, чтобы дома стало чисто и красиво.

Подарите Раку спрей от пятен

Ничего странного в таком подарке не будет, ведь Раки помешаны на чистоте, да и сами не пачкаются. У них в сумках всегда присутствуют дезодорант, влажные салфетки, освежитель. Они любят принимать душ, стараясь принимать водные процедуры почаще. Раки очень сентиментальны, что приводит к небольшой захламленности в квартире. Из-за этого порядок им нужно наводить постоянно.

У Скорпиона все под контролем

Страстный знак зодиака, который старается буквально все и всегда контролировать, и не отпускать ситуацию на самотек. Их аккуратность доводит родных до сумасшествия. Скорпионы способны за пару секунд создать видимость порядка и со спокойной улыбкой встречать гостей.

Практичность Тельца

Астрологи отмечают, что этот знак часто позволяют себе лишнее, принося в дом мелочи и ненужные вещи. Это все захламляет жизненное пространство, в котором все организовано по правилам фен-шуй. Если Телец увидит, что вещь лежит неровно или неправильно, тогда отложить занятие и будет делать все идеально. А вот посуду мыть вовремя, как и вытирать пыль с полок забывают частенько.

Внешний лоск Козерога

Может легко навести внешний лоск и сделать генеральную уборку. Поставленная цель быстро достигается, поскольку Козерог организованный, трудолюбивый и ответственный знак. В списке покупок, который составляется каждый месяц, вносятся в обязательном порядке чистящие и моющие средства. Порядок Козерог наводит методично, медленно, по порядку уничтожая пыль и грязь в квартире.