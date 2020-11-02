Кожаная одежда, которая должна быть в гардеробе каждой модницы

В гардеробе любой девушки базовой вещью является кожаная одежда. С каждым годом дизайнеры выпускают новые и необычные модели кожаных изделий. В осенней коллекции дизайнеры сделали ставку на классический черный цвет. В начале 90-х годов черные кожаные вещи стали причиной развития готического стиля и гранжа. Дизайнеры советуют обратить внимание на удлиненные оверсайз. Бежевые и черные тренчи уже не в моде. В моде будут горчичный, коричневый, черный и бордовый оттенки.

Рубашка из искусственной кожи

Для шитья осенней рубашки используется глянцевая и матовая кожа. Выбранная рубашка должна иметь свободный фасон. Также дизайнеры советуют подобрать одежду на размер больше. В такой рубашке сочетаются безразмерность и многослойность. Одежду из искусственной кожи носят с брюками прямого кроя. Оттенок может быть одинаковым или разным. Главное, брюки должны быть сшиты из другой ткани.

Брюки из кожи

В моде будут наряды из искусственной кожи. Дизайнеры не советуют носить брюки из лакированной кожи. Также фасон изделия должен быть свободным. Поверхность брюк не должна блестеть.

Кожа цвета металлик

При обновлении гардероба не стоит забывать про покупку подходящих аксессуаров. Модный образ рекомендуется дополнить при помощи сумки или обуви из искусственной кожи. Выбранный аксессуар должен иметь цвет «металлика». Серьги или другие мелкие аксессуары могут быть серебряного или золотистого оттенка. В любом случае аксессуар цвета «металлик» должен стать главным акцентом. Образ нужно составить так, чтобы оттенки не контрастировали друг с другом.

Пиджак в мужском стиле

Современным девушкам нравятся пиджаки большого размера. Этой осенью можно подобрать кожаный пиджак. Одежду из искусственной кожи можно носить как под офисный, так и под уличный стиль. Ткань пиджака должна быть матовой. Дизайнеры советуют выбрать пиджак осеннего цвета.

Женская юбка из кожи

Кожаная юбка также будет актуальна этой осенью. Изделие может иметь разную длину от мини до макси. Длина юбки зависит от предпочтений модниц и мероприятия. Длинные юбки подходят для официальных вечеринок и бизнес-встреч. Для встреч с друзьями и прогулок можно подобрать модель покороче.

Кожаная куртка

Верхняя одежда из кожи входит в базовый гардероб любой модницы. Кожаная куртка может дополнить любой образ. Черный цвет считается классическим. Также дизайнеры советуют разнообразить гардероб курткой коричневого, бордового или яркого оттенка.