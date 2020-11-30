Мизогиния: почему женщины ненавидят другим дам

Мизогиния представляет собой поведение агрессивного характера по отношению к женскому полу, которое выражается как в непосредственной дискриминации по половому и гендерному признакам, так и в оскорбительных или унизительных шутках, различных формах насилия. Описанное поведение, вопреки сложившемся стереотипам, характерно не только для мужского пола. Большинство женщин поддерживают и активно соглашаются с выражениями «Сама виновата» или «Все женщины – дуры», что значительно популяризует подобные идеи в общественности. Почему мизогиния имеет место быть в современном обществе и что делать, чтобы предотвратить ее укоренение?

Женоненавистничество на сегодняшний день столь распространилось, что подавляющему большинству видится абсолютной нормой поведения. Рано или поздно каждый сталкивается с такими идеями со страниц литературы, экранов гаджетов и телевизоров, на просторах интернета. Более того, мизогиния передается от старшего поколения в младшее в узком семейном кругу.

Ярким примером неуважительного отношения к женскому полу является разделение профессий на мужские – значимые, серьезные, имеющие вес в обществе, и женские – нетрудные, легко заменяемые, нередко развлекательные. Так сложно представить мужчину, который наращивает ногти или ресницы. Потому как в сложившемся консервативном обществе подобное выглядят несколько юмористично. То ли дело мужчина-полицейский, а вот сферу услуг можно оставить и для женщин.

Отношение к гендерному разделению прослеживается и во всем известных высказываниях «Что ты как девчонка?» или «Вот это по-мужски!». Очевидна негативная женская роль и противоположная ей мужская, являющаяся своего рода комплиментом.

Крайне любопытным поведением, является и навязывание определенных стриптизных линий девочкам с самого детства. К таким относят «змеиное» нутро, невозможность дружбы и искренней поддержки в женском обществе. Разумеется, достаточно женщин, которые не имеют представления об уважении и принятии личных границ. Однако, мужчин с подобным мышлением также не счесть, но мужская дружба в обществе позиционируется, в качестве «истинно крепкой».

А как же отношение к разделению домашних обязанностей и роль в семье по гендерному признаку. Мужчина – добытчик, приносящий прибыль, женщина – «кроткая хранительница очага». Если случаются ситуации, в которые обязанности диаметрально противоположные, то такая семья тут же поддается давлению от друзей и близких. Потому как в глазах общественности оба «не состоялись», «не соответствуют норме». Лишь недавно в Европе стало относительной нормой уходить мужчинам в декрет наравне с женщинами, да и то мысли такого характера находят сомнительный отклик у подавляющего большинства.

Даже несмотря на то, что мизогиния сегодня является важным, а нередко и ключевым, фактором в формировании ненависти женщине к самой себе, женоненавистничество продолжает распространяться и укреплять позиции. Стоит понимать, что избавление о подобного мышление может занять десятилетия работы, которая проявляется в поддержке друг друга, в анализе высказываний, в методах воспитания.