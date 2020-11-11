Мода: что такое длинные и короткие тренды

Модные тенденции весьма переменчивы, и угнаться за ними порой сложно даже самым ярым модницам. Новинки в мире моды меняются настолько часто, что обновленный недавно гардероб может оказаться не актуальным уже завтра. Несмотря на постоянные перемены в тенденциях моды, есть некоторые нюансы, которые помогут дамам сэкономить свой бюджет и оставаться при этом стильными.

В мире моды есть такие понятия, как длинные и короткие тренды. Длинные тренды – это вещи, которые остаются модными сезон за сезоном и не теряют своей актуальности. Они могут использоваться как несколько месяцев, так и несколько лет. Новинки, которые возникают как супермодная тенденция внезапно, но при этом существуют недолго и уходят в прошлое, это короткие тенденции. Надеть такую вещь спустя пару сезонов будет считаться моветоном.

Что влияет на появление новых трендов? Есть те, кто считает, что это всего лишь задумки дизайнеров, которые и обуславливают движение трендов в мире моды. Но все не так просто. Есть группа специалистов, изучающих и анализирующих интересы населения, их вкусы и настроение, связанное с экономической и политической обстановкой. На основе полученных данных специалисты модных домов стараются предложить что-то актуальное и действительно нужное в данный период.

Что касается тенденции на модные цвета, то аналитикой в этой сфере занимается Институт цвета Pantone, которая ежегодно в результате многочисленных анализов представляет один главный цвет сезона и несколько второстепенных.

Представители модной сферы изучают также новинки в области кинематографа, музыки и поп-культуры. Наверняка, героиня последнего бестселлера станет объектом для подражания многих модниц. Таким образом, звезды шоу-бизнеса влияют на веяния моды.

Для того, чтобы не обновлять свой гардероб каждый сезон и выглядеть модной, необходимо уметь отличать длинные тренды от коротких. Сделать это можно двумя способами. Первый – это детальное изучение моды нескольких сезонов подряд, анализ спроса на рынке сбыта, учет мнения самих дизайнеров о продолжительности моды на тот или иной тренд. Второй способ – это анализ окружающей обстановки в целом, которая и обуславливает направление модных тенденций. Например, веяние о свободе выражения себя, отсутствия рамок задает направление стилям спорт-шик и кэжуал, которые являются модными уже не один год.