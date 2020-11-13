Мода не требует жертв: от каких привычек нужно срочно отказаться

Выглядеть стильно и красиво – вот к чему стремится каждая представительница прекрасного пола. Но, оказывается, мода не требует особых жертв, достаточно просто знать некоторые правила для того, чтобы производить прекрасное впечатление и быть эталоном превосходного вкуса.

Один в поле не воин

Многие женщины переживают по поводу того, чтобы их не обвинили в отсутствии вкуса. И именно поэтому совершают ошибку. Они предпочитают комбинировать свой наряд из вещей одного цвета. А это скучно.

На самом деле многие цвета прекрасно гармонируют между собой, делая образ ярким и живым.

Но во всём должна быть мера. Можно миксовать чёрный, коричневый, синий, белый, бежевый. Комбинации, как правило, получаются беспроигрышные.

Без фанатизма

Можно быть поклонницей одного стиля или предпочитать несколько, но это не значит, что следует их соединять. Иначе это уже получится стиль «надену всё лучшее сразу», а это выглядит, по крайней мере, смешно и нелепо. На подиуме вещи выглядят органично, но такой же наряд в повседневной жизни будет смотреться нелепо и безвкусно. Можно брать какие-то определённые элементы и преломлять их на собственное ощущение гармонии и комфорта.

Нет обнажёнке

Знаменитости и фотомодели на обложках журналов активно пропагандируют слишком открытые и полупрозрачные вещи. Следуя их примеру, многие девушки тоже стремятся оголить своё тело. Вот только к моде это не имеет отношения, а выглядит скорее вульгарно и слишком откровенно. Стоит отказаться и от слишком глубоких декольте, колготок в сеточку и мини-юбок с разрезом.

Всему своё время

Всё в мире стремится к гармонии, вот почему так странно и нелепо выглядят девушки, которые с помощью моды желает перегнать свой возраст. И наоборот, дамы, которые носят короткие юбчонки и шпильки после 40 лет и хотят завуалировать свои годы.

Вывод прост: в молодости позволительны одни наряды, а в зрелости другие. Каждая пора хороша по-своему, только нужно уметь подчеркнуть свою женственность при помощи одежды. Именно подчеркнуть, а не перечеркнуть. Время подобных ошибок не прощает.