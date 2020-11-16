Модно, но странно: какие вещи не стоит носить в обычной жизни

Мода – это не только красота, это ещё и конкуренция. Именно поэтому на показах иногда создаётся впечатление, что модельеры просто сошли с ума или являются выходцами иной планеты. На самом деле, это просто такой ход. И «сумасшедшие» модели придумываются для того, чтобы притянуть внимание покупателей. Иначе потребитель просто пройдёт мимо. Нужно знать, что не все вещи, которые представлены на подиуме, можно носить. И вот перечень самых ярких из них.

Прозрачные наряды

Не успевают новинку предложить модельеры, как бутики тут же закупают коллекцию. Вот только не все представительницы прекрасного пола рискуют облачиться в полупрозрачный наряд.

Christian Dior предлагает носить прозрачное платье под бельё телесного цвета. И на подиуме это выглядит безупречно. А вот в реальной жизни можно утомиться, если постоянно думать над тем, что носить под такой наряд. Зачем платить за то, в чём можно выглядеть глупо и смешно.

Мантия

Если модница является поклонницей стиля Шерлока Холмса, то да, мантия ей очень даже подойдёт. В противном случае лучше поискать пальто иного кроя. Мантия может смотреться очень даже изящно, но вот об удобстве говорить не приходится. Она будет препятствовать ходьбе. А ведь мода – это не только красиво, но и комфортно.

Платье с перьями

Использовать страусиные перья в качестве декора — идея интересная. Вот только в жизни она может быть проигрышной. Во-первых, потому что сложно найти подходящий повод для демонстрации подобного наряда, а во-вторых, это непроизвольно ассоциируется с будуаром. А значит, женщина в таком платье рискует показаться вульгарной.

Многоярусные платья

Позволить себе такой наряд могут ну очень изящные девушки. Оборка создаёт эффект объёма. Если она находится в одном месте, например, в районе груди или бёдер, то может подчеркнуть формы. А если оборок много, то женщина может напоминать ту самую бабу, которую раньше ставили на самовар.

Микросумка

Женщины любят всё миниатюрное, но это ни в коем случае не касается сумок. Не зря о дамских сумочках существует столько рассказов. Там должно помещаться всё необходимое. И при этом сумка ещё должна сохранять изящный вид. Поэтому мини-модели – это просто бесполезная выдумка, в них поместиться разве что носовой платочек.