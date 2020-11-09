Модные тренды 90-х, о которых вспоминают все чаще

В «лихие 90-е» мода была уникальной, бесшабашной, запоминающейся. Пустые прилавки магазинов, «барахолка» и нищета — основные приметы того времени. Народ одевался, кто как мог. На смену строгому стилю советской эпохи пришли яркие цвета, асимметрия, вызывающий макияж, химия на волосах и стоящие челки. Вспоминая те годы, молодежь похожую на попугаев, на лице появляется улыбка.

Хочется вспомнить о самых крутых и стильных вещах гардероба, о которых мечтали девчонки тех лет.

Незаменимые лосины и «дольчики»

Легинсы (лосины) носили все, независимо от возраста и комплекции. Повод их надеть был не нужен. На вечеринку, в магазин, на рынок девушки ходили в них. Настоящий «писк» моды — кислотные лосины ярких цветов. Даже в холодные зимы модницы не снимали любимую вещицу. На смену им пришли «дольчики» — теплые цветные колготки. Стильные барышни предпочитали покупать их в крупную контрастную полоску.

Спортивный костюм

Бешеной популярностью костюмы пользовались как у мужчин, так и у женщин. В них ходили на работу, в гости, на дискотеку и даже в театр. Цены на китайский Adidas были заоблачные! Сегодня красотки из Instagram все чаще выкладывают в сеть свои фото в спортивных костюмах, и считают себя изобретательницами нового тренда. А это, всего лишь, отголоски моды 90-х.

Футболки

Самая распространенная и популярная одежда девяностых. Носили модели на любой вкус: короткие до пупа, длинные до колен, с бахромой, разных цветов и оттенков. Культовой стала футболка с портретом Лео Ди Каприо из фильма «Титаник».

Свитер «бойс»

Если у мужчины не было малинового пиджака или спортивного костюма, то их отсутствие он компенсировал, надев на себя свитер с орнаментом. Девушки из простушек превращались в модниц, став обладательницей модной вещи мужского гардероба.

Юбочки

Они становились все короче. Популярны были «ламбады», плиссе, узкие джинсовые и кожаные. Юбки-резинки самых немыслимых кислотных цветов пользовались особым спросом.

Джинсовый бум

Золотое время джинсовой одежды. Пошитые из джинсовки юбки, шорты, рубашки, комбинезоны, куртки считались самым модным прикидом.

Отдельный разговор о джинсах. В начале 90-х их «варили», пришивали лейбл и ходили в абсолютных эксклюзивах, не похожих на другие. Символ времени джинсы Mawin «мальвины». За считанные дни ими были заполнены рыночные прилавки страны. Недорогие в сравнении с Levi’s и Montana, их мог позволить себе каждый желающий.

Одежда из кожи

Кожаные изделия ценились не менее джинсовых. Жилеты, косухи с заклепками и замками, брюки — считались пиком моды.

Заглянув в семейный альбом, на фотографии родителей, порой, становится смешно. Но это история и культура «лихого» времени, которое не вычеркнуть из памяти. Странная и непонятная мода 90-х дала жизнь современным тенденциям, прочно вошедшим в гардероб новых модниц, так называемый «стиль бомжа».