Можно ли смешивать краски для волос разных марок

О смешивании красок для волос задумываются чаще всего из-за того, что после предыдущего окрашивания остается еще небольшой запас неиспользованной краски. Не всегда можно найти такую же коробочку в магазине. Даже, если тон у разных красок указан одинаковый, это вовсе не гарантирует, что результат получится таким, какое ожидается. Профессиональные колористы не рекомендуют заниматься смешиванием красок разных фирм. Во-первых, чтобы получить красивый желаемый оттенок лучше обращаться к специалистам, потому что результат зависит не только от самой краски, но и от исходного состояния волос, их типа и других нюансов. Во-вторых, итоговый оттенок может получиться гораздо светлее либо темнее, чем хочется, а исправить это потом довольно сложно.

Отдельная проблема – конфликт ингредиентов красок. Поскольку составы у разных марок часто сильно отличаются, отдельные компоненты могут вступать в нежелательную реакцию, повреждать волосы и портить их цвет.

Бывает, что у одного и того же производителя есть несколько торговых марок красок для волос. Если их составы полностью совпадают, можно попробовать сочетать 2-3 цвета, но не больше. Однако не стоит их разводить в одной емкости. Сначала в отдельной чаше готовят состав первой упаковки, затем то же самое делают со второй краской. Затем соединяют смеси, их нужно тщательно размешать, чтобы получилась однородная масса, и тогда уже наносить всё это на волосы.

После того, как выдержано время по инструкции, краску тщательно смывают и обрабатывают волосы ухаживающим средством.

Ни в коем случае нельзя смешивать между собой зеленоватые и красные оттенки, а также фиолетовый и синий с желтым и оранжевым. В таком случае результат может получиться непредсказуемым от ярко голубого до светло-коричневого или зеленоватого.

В некоторых случаях профессиональные колористы используют такие сочетания, и это не должно пугать. Часто это делается для того, чтобы нейтрализовать уже имеющийся неудачный цвет волос. Например, если у женщины имеется желтоватый блонд, то его убирают, используя синий и фиолетовый пигмент. Если после этого проявляется зеленоватый оттенок, на волосы наносят медно-красный либо красно-фиолетовый.