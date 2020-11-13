На какие недостатки мужчина обращает внимание в первую очередь

Если верить психологам, то на свидании лучше всего молчать. Ведь речь дана человеку не просто так. Всё, что он говорит и о чём говорит, может рассказать внимательному слушателю не только о его мечтах, представлениях, но и недостатках собеседника. Сразу можно вспомнить истину адвокатов «Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас».

Отказаться от критики

Человек часто попадает в ловушку обсуждения кого-то. Он на самом деле познаёт своё место в мире путём сравнения себя с окружающими, но это не значит, что получает право унижать, принижать или цинично отзываться о ком-то.

Достоинства и так будут оценены, а если человек сам пытается выпячивать их, демонстрируя как он выигрывает на фоне других, то такое поведение будет иметь противоположный эффект. Тот, кто обсуждает других, сам не удовлетворён собственной жизнью и своим отношением к миру. И такой человек отталкивает.

Современный мир жесток, и поэтому люди интуитивно тянутся к добрым и положительным, к тем, с кем можно чувствовать себя в безопасности.

Нужно принимать людей такими, какие они есть и не говорить о других плохо.

Полюбить себя

Других нужно любить как себя, но не больше и не вместо. Если человек себя не любит, не уважает, то и окружающие будут относиться к нему так же. Он станет заложником внимания и рискует оказаться в рабстве у того, кто признается такому человеку в любви. Именно поэтому хорошие, добрые люди, часто становятся зависимыми от чужого мнения и поведения. Всё потому, что они сами себя не любят и тянутся к тем, кто уделил им хоть немного внимания.

По каким же признакам можно определить, что представительница прекрасного пола не испытывает по отношению к самой себе любви?

Такие признаки есть.

В первую очередь такая девушка стесняется на что-то претендовать. Вполне возможно, что её учили, что не стоит себя баловать, нужно быть сильной и достойно переносить любые трудности. Теперь она молчит, даже если ей тяжело или неудобно, а окружающие этим благополучно пользуются.

Второй признак – это непринятие других. Тот слишком эгоистичный, другой не честный, третий много себе позволяет. На самом деле люди не принимают в других то, чего не могут позволить себе. И критика в чужой адрес является показателем того, что у девушки заниженная самооценка. Она и хотела бы быть такой же «эгоисткой», не ориентироваться на чужое мнение, не стараться всем помочь, но не может. Остаётся только наблюдать за другими и осуждать их за то, что они не живут по её же правилам.

Если человека что-то беспокоит, то он будет постоянно поднимать эту тему, пусть и завуалировано, но она непременно прозвучит. И вот вопрос, что это будет за тема.

Женщины с низкой самооценкой любят домысливать и обижаться. На самом деле обида не помогает ситуации, а наоборот усугубляет её. Значит нужно искать альтернативные способы получить желаемое.