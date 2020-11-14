Надежные и доступные по цене холодильники: обзор нескольких отличных моделей

Холодильник – агрегат, без которого никак не обойтись современным людям. Приобретается он на годы вперед. А значит, должен быть надежным и функциональным. Тем, кто желает сэкономить время и денежные средства, стоит купить холодильник в интернет-магазине. Вот лишь несколько отличных моделей, которые предлагает 220.lv.

Samsung RB30J3000WW/EF

Эта модель является представителем недорогих капельных холодильников, созданных специалистами компании «Самсунг». Представлена в белоснежной расцветке. Отличается эргономичным дизайном. Даже после отключения агрегат будет сохранять холод еще 18 ч. Максимальный уровень шума рассматриваемого устройства – 40 дБ. Благодаря реализации технологии «Ноу Фрост» морозилку не нужно регулярно размораживать.

Главные плюсы Samsung RB30J3000WW/EF:

морозилка является достаточно вместительной;

прибор потребляет не так много электроэнергии;

предусмотрена функция турбозаморозки;

качественно охлаждает продукты;

модель оснащена инверторным компрессором, на который распространяется 10-летняя гарантия.

Beko RCNA366K34XBN

Стильная модель с нижним расположением морозильной камеры (ее полезный объем составляет 109 л). Полочки изготовлены из стекла, отличающегося прочностью. Максимальный уровень шума устройства – 39 дБ. В морозилке реализована технология «Ноу Фрост». Там установлены 2 полки (корзины). Холодильник оснащен сигнализацией открытия дверцы. Предусмотрена функция быстрой заморозки. Есть один ящик, предназначенный для овощей, и балкон для яиц. После отключения агрегата он может сохранять холод в течение 33 ч. Класс энергоэффективности устройства: A +.

Gorenje NRK621SYB4

Холодильник от бренда Gorenje представлен в черном цвете. Дверцы являются металлическими, открываются вправо и влево. Модель оснащена 2 регулируемыми ножками, 2 колесиками и интегрированной ручкой. Работает от 1 компрессора. Мощность заморозки составляет 5 кг в сутки. На холодильнике установлен цифровой дисплей. При открытии дверцы раздается звуковой сигнал. Имеется индикатор температуры. Когда она сильно повышается, загорается белая лампочка. Потолок холодильника подсвечен светодиодами. Агрегат имеет 5 полок из прочного стекла, подставку и дверную полочку для бутылок, а также контейнер, предназначенный для льда, сыра и сливочного масла. Максимальный уровень шума – 42 дБ.