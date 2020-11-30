Почему Алла Пугачёва в 71 год выглядит максимум на 50 лет

У фанатов знаменитой эстрадной певицы давно появились разногласия касательно внешнего вида Аллы Пугачёвой. Одни считают, что молодое для её лет лицо – результат множества пластических операций. Другие уверены, что главную роль в её красоте играет всё-таки наследственная предрасположенность.

Разумеется, ни в одном источнике невозможно найти точные данные о том, какие пластические операции делала певица. Однако, наблюдая за её снимками, можно сделать примерные выводы, где точно поработал пластический хирург, а что осталось нетронутым.

В одном сомневаться не приходится, какой бы ни была пластика на лице Аллы Пугачёвой, выполнена она с высоким профессионализмом, так как пропорции лица смотрятся достаточно естественно, гармонично и не искажают исходные черты. Несмотря на наличие некоторых признаков старения, у Аллы Пугачёвой достаточно хороший тургор кожи, выраженная линия подбородка, выделяющиеся скулы и открытый взгляд.

Если сравнивать фото певицы в начале её карьеры и сейчас, то можно прийти к однозначному выводу, что она определенно делала подтяжку кожи лица и шеи, причём работа выполнена настолько профессионально, что пропорции особо от этого не изменились. В определенное время была также сделана блефаропластика, благодаря которой певица может до сих пор иметь открытый взгляд за счёт скорректированного разреза глаз. Отдельные возрастные изменения были оформлены точечно и очень аккуратно.

Весь этот результат певица, разумеется, поддерживает профессиональными косметологическими процедурами. Наверняка она пользуется различными инъекциями вроде гиалуроновой кислоты и пептидов. Судя по овалу лица, не обошлось и без нитевого лифтинга. Все эти методы прекрасно между собой сочетаются. Также певица упоминала о кремах израильского производства с витамином Е, которыми она пользуется. Всё вместе это позволяет ей сохранять лицо очень похожее на то, которое было в молодости.

Давние фанаты певицы отмечают, что наследственность в ее внешнем виде тоже играет немалую роль. Так как у неё в роду предки обладали таким же хорошим тургором кожи, которая долгое время не увядала, за счёт чего овал лица менялся очень медленно.