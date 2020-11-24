Почему мужчина не пишет первым, зато всегда отвечает на смс

Зачастую представительница прекрасного пола, влюбившаяся по уши, не может реально оценивать происходящее. И отсутствие инициативы от мужчины вызывает у нее только негативные эмоции. А что, если копнуть поглубже? Всегда ли мужчина молчит потому, что хочет как-то насолить или ему все равно? Психологи выделяют несколько причин, почему так происходит.

Неуверенность в чувствах избранницы

В отношениях мужчины проявляют аккуратность. И если они не видят, что вторая половинка не подает сигналы для сближения, то будут просто молчать, а не совершать гусарские поступки. А если у них есть опыт болезненного расставания или развода, то они вообще не будут стремиться вступать в отношения.

Резкое поведение возлюбленной

Любое неосторожное высказывание дамы способно отбить у мужчины желание проявлять инициативу. Ему не хочется жить как на пороховой бочке. И гораздо проще уйти на ранней стадии развития отношений, чем позже, когда чувства поглотят обоих.

Отсутствие доверия или обычное опасение

Причин может быть немало: от представителей близкого окружения, которым девушка может доверить секреты, до высокомерия избранницы, высмеивания ею мужских поступков. Порой барышни, защищаясь, отпускают злые шутки и излишне иронизируют. И мужчинам хочется побыстрее сбежать от всего этого.

Не интересуют долгосрочные отношения

Не обязательно с конкретной девушкой. Бывает так, что в определенный период мужчина просто не рассматривает вариант построения серьезных отношений. И своим молчанием он просто снимает ответственность.

Обида

Мужчина может быть обижен или расстроен. И своим молчанием и дистанцированием он показывает независимость от избранницы. Смягчить его сердце сможет первый шаг со стороны девушки.

У него есть другие варианты

Избалованный женским вниманием мужчина может лишь отвечать многочисленным дамам, которые ему пишут. А первый он никому не будет отправлять смс. Подобное поведение загоняет барышню в ситуацию подвешенного состояния. Ведь ему не хочется, чтобы хоть одна дама из его «гарема» потеряла к нему интерес.

Деликатность и неумение отказывать

Мужчина, не желающий обидеть девушку, своим молчанием показывает, что им не по пути. И ответные смс посылает из вежливости. Именно этим объясняется его терпеливость и неактивность. Здесь даме нужно действовать так: написать ему 3 раза. Если так и не удалось пообщаться или встретиться, то с этим интеллигентом стоит попрощаться.

Чувства к другой даме

Бывает так, что мужчина влюблен в барышню, которая не отвечает ему взаимностью. И инициатива, проявляемая другой девушкой, его хоть немного отвлекает. Поэтому он отвечает ей. Эта девушка вполне может добиться желаемого. Главное – не слишком часто проявлять инициативу и не давить.