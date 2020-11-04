Почему мужчина ничего не разрешает

Многие пары сталкиваются с проблемами ревности и недоверия. Зачастую эти сложности выражаются в постоянных запретах, которые исходят от мужчины. Не носить короткие платья, не проводить время со знакомыми мужского пола, не делиться своей жизнью в соцсетях – с чем только не приходится мириться девушке в отношениях. Такие необоснованные запреты могут привести к недоумению у партнёрши, а порой даже к разрыву.

Для чего парень устанавливает запреты? Некоторые мужчины делают это в целях безопасности. Что может произойти с их избранницей, если она отправилась на встречу к незнакомому им человеку в излишне привлекательном наряде? Или вашу квартиру вычислили недоброжелатели по глупой фотографии из Инстаграма? Мужчина – вожак, хозяин, поэтому его первостепенная задача – обеспечить своей любимой безопасность.

Иной причиной могут быть психологические проблемы. К примеру, заниженная самооценка. Немало людей чувствуют себя проигравшими на фоне более успешных коллег и знакомых. Они ужасно сильно критикуют себя и своего партнёра. Парень с заниженной самооценкой будет запрещать девушке проводить время с другими самцами, так как он боится, что они гораздо больше подходят для неё, и в конечном итоге девушка уйдёт к более успешному мужчине.

Другая сторона медали – эгоизм, который приводит к чувству собственности, нежеланию делиться партнёром с кем-либо. Кроме того, эгоизм может являться причиной, почему сильный пол не воспринимает избранницу как человека со своими увлечениями и желаниями и не разрешает пойти на концерт, в спортивный зал и т.д.

Страх одиночества, ощущение собственной ненужности также побуждает парня запрещать ей уходить куда-либо. Это одна из самых тяжелых фобий, которая может быть вызвана серьёзными психологическими травмами детства. Зачастую они могут привести и к паранойе – заболеванию, при котором человек постоянно накручивает себя и придумывает нереальные сценарии. Участницей таких сценариев может быть и партнёрша, так что постоянная слежка, удерживание девушки возле себя, нежелание оставить её в покое, могут быть поводом обратиться за профессиональной помощью.

Хочется напомнить, что любые отношения должны приносить только позитивные эмоции. Никто никому не в праве что-либо запрещать. Помимо вашей общей жизни, есть его и её личная жизнь. Если вас тревожат необоснованные запреты, необходимо не молчать об этом неудобстве. Иначе, такие, несерьёзные на первый взгляд, вопросы могут принести уйму проблем в дальнейшей семейной жизни. Если чувства взаимны – вы обязательно найдёте компромисс. Однако, если ситуацию поменять не удастся, стоит задуматься: правильно ли вы сделали свой выбор.