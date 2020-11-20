Почему мужчина пропал после первого свидания: 10 ошибок

Абсолютно все женщины обожают ходить на свидания, ведь что может быть приятней романтической обстановки и ухаживания со стороны мужчин. И вот, наконец, настало первое свидание. После него воодушевленная девушка уже строит дальнейшие планы и ждет скорых следующих свиданий. Но после первой встречи ухажер решил раствориться и полностью пропал из виду. К большому сожалению прекрасной половины человечества, подобные ситуации случаются часто. Итак, почему же мужчина сбегает уже после первого свидания. Специалист психологии ответил на этот вопрос.

Ошибка 1 – Плохое настроение, бесконечные жалобы, нытье

Пришла на свидание – порхай как бабочка и светись как солнышко. Вываливать комок личных проблем и неурядиц можно подружке, маме и психологу. Для первого свидания такие действия точно не подойдут

Ошибка 2 – Аккуратно с алкоголем

Романтичная обстановка будет дополнена хорошим игристым или вкусным вином. Но здесь важно учесть свое состояние и контролировать степень опьянения, дабы не проявилась «шальная императрица».

Ошибка 3 – Эффект ожидание/реальность

Если знакомство произошло через соцсети или сайт знакомств, то мужчина будет ожидать девушку, которая изображена на фотографии. Поэтому побеспокойтесь заранее об отсутствии большого количества фотошопа на снимках и о наличии фотографий, которые действительно отображают внешность.

Ошибка 4 – Агрессивное и доминирующее поведение

Не стоит совершать нападки, мериться силой и постоянно доказывать свою правоту в агрессивной форме. Это только оттолкнет спутника, и он точно не захочет больше встречи.

Ошибка 5 – Легкодоступное поведение

Даже если у девушки давно не было парня, и она бредит отношениями и замужеством, не стоит брать на себя роль легкой добычи. Мужчина – завоеватель и подобное поведение со стороны спутницы будет ему не интересным.

Ошибка 6 – Надменность и высокомерие

В порыве показать, что я «лучшее, что было в твоей жизни» можно загнаться очень далеко. Не стоит относиться к мужчине, как будто вы королева, а он должен выполнять все капризы.

Ошибка 7 – Нежелание разобраться в ошибках

Разговор не клеится, и все идет не по плану. Можно продолжить общение и попробовать вторую встречу, чтобы проговорить все неловкости и разобраться с ситуации. Но, некоторые мужчины не желают больше продолжать эту историю.

Ошибка 8 – Отсутствие интереса

И такое бывает. Кому-то из двоих может быть просто не интересно общение с партнером. А значит на следующее свидание мужчина точно не придет и откажет даме.

Ошибка 9 – Режим ожидания

Свидание прошло идеально и даже есть планы продолжить отношения. Но сваливаются внезапно неожиданные дела и задачи, которые требуют немедленного решения. Мужчина весь в делах, и, конечно, забывает о новой возлюбленной. И даже после того как на горизонте появилось свободное время, ему просто неудобно перед девушкой. По незнанию как выйти из этой ситуации он просто решает ничего не делать. А сама девушка конечно в обиде, ведь ее бросили после первой встречи. И всего бы этого не было, если обо всем говорить открыто.

Ошибка 10 – Не зажглось

Здесь дело вкуса. Нельзя сказать ничего плохого о девушке и мужчине – оба прекрасные и симпатичные люди, и для кого-то они точно лучшие и идеальные спутники для жизни. Но так бывает, что люди просто не понравились друг другу.