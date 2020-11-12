Получение займа на карту онлайн: особенности оформления, какие моменты стоит учесть

Одними из главных преимуществ оформления займа через интернет являются удобство и экономия времени. Средства в долг предоставляют МФО. Заявки отправляют даже с сотового телефона. В финансовом супермаркете ТопКредитОбзор можно оформить займ на карту онлайн. Все условия кредитования и требования к заемщику подробно расписаны.

Особенности оформления

Выбор в пользу интернет-займов люди делают, когда им необходимы средства на срочные нужды, а времени и возможностей для посещения банковского учреждения у них нет. От обычных кредитов они отличаются тем, что оформление и рассмотрение заявки, а также зачисление денег осуществляются онлайн. И происходит это довольно быстро.

Чтобы получить займ онлайн, нужно:

Выполнить вход на сайт МФО. Подавать заявки на онлайн-кредит можно и через сайты-посредники. Однако назвать этот вариант безопасным нельзя. Ведь передаваемые данные могут быть не защищены, и ими завладеют третьи лица.

Найти онлайн-калькулятор. С его помощью проводится расчет примерной переплаты. Все, что требуется указать, – нужную сумму и срок действия кредита. Если выданные системой цифры устраивают, то можно переходить к оформлению заявки.

Заполнить специальную форму. В анкеты разных МФО могут быть добавлены дополнительные пункты. Но везде обязательно нужно указывать такие данные: Ф.И.О, адрес прописки, место работы, номер мобильника, электронный ящик. Иногда требуется приложить к заполненной анкете и скан паспорта.

Дождаться звонка от сотрудника МФО, которому нужно уточнить те или иные данные. При отсутствии проблем денежные средства сразу же поступят на счет.

Существует несколько способов зачисления займов. Но большинство клиентов предпочитают, чтобы деньги поступали на карточки. Этот способ хорош тем, что средства приходят практически мгновенно, тогда как перевод на банковские счета может идти до 3 суток.

Что следует учесть

Тем, кто впервые собирается оформить микрокредит, следует учесть некоторые моменты. Во-первых, должны насторожить слишком выгодные условия предоставления займов онлайн. Иногда под видом МФО действуют мошенники. Во-вторых, важно строгое соблюдение графика выплат. Иначе МФО обратится в суд с иском и выиграет дело. В-третьих, необходимо внимательно изучить договор. Иногда в его тексте указывают дополнительные пункты, невыгодные для заемщика. К примеру, возможность МФО по своему усмотрению изменять условия договора.