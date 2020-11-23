Для женщин

Предметы женского гардероба, которые ненавидят женщины

- Комментировать

Как бы со временем не менялась мода, в женском гардеробе всегда найдутся вещи, которые доставляют куда больше неудобств, чем другие. С некоторыми из них приходится неизбежно мириться, другие стараются надевать реже, а от чего-то со временем приходится избавляться.

Первое место принадлежит, разумеется, бюстгальтеру. В сети можно встретить массу мемов на тему того, какое облегчение чувствует женщина, придя домой с работы и сняв первым делом лифчик. Это особенно актуально, если модель имеет выраженный пуш-ап эффект или слишком плотно обхватывает грудную клетку. Ношение такой одежды на протяжении всего рабочего дня – действительно серьезное испытание.

Стринги. Уже ни для кого не секрет, что самая любимая модель белья для девушек – это обыкновенные хлопковые трусы в виде шортиков или те, что практически полностью закрывают попу. На противоположной чаше весов лежат стринги с тоненькими ниточками. Мало того, что они способны нанести весьма ощутимый вред здоровью, так они ещё и очень неудобные, поэтому их надевают крайне редко.

Предметы женского гардероба, которые ненавидят женщины

Босоножки на шпильках смотрятся необыкновенно изящно, но только те, кто их носит, знают, какой дискомфорт они могут причинить. Он не идет ни в какое сравнение с тем, что можно испытать, если подобрать неудобную модель туфель на той же шпильке. За счёт нагрузки на стопу ремешки босоножек буквально вдавливаются в кожу, и чем их больше, тем больше шансов заработать болезненные мозоли и отёки.

Предметы женского гардероба, которые ненавидят женщины

Шелковые сорочки, которые так красиво смотрятся на киноэкране, доставляют массу хлопот. Эти роскошные пеньюары не способны конкурировать с обычной трикотажной пижамой. Скользкая ткань, которая электризуется, способна цепляться за любые острые края, оставляя затяжки, явно не лучший вариант для сна.

Колготки. В первую очередь речь идет, конечно, о капроновых колготках. Плотный зимний утеплённый вариант не приносит практически никаких неудобств, но и у таких резинка на талии может быть слишком тугой и врезаться в бока. А вот с капроновыми тем более масса хлопот. Некоторые девушки в шутку называют их одноразовыми, так как часто они живут действительно один день, после одной серьезной стрелки их можно выбрасывать.

Предметы женского гардероба, которые ненавидят женщины

Угги. Казалось бы, это практичная зимняя обувь, довольно мягкая и уютная на вид, но по факту они способны серьезно поменять походку девушки. Если постоянно ходить в них, можно даже без них начать косолапить.

Предметы женского гардероба, которые ненавидят женщины

Трикотажные платья. Облегающие платья из такого материала смотрятся идеально только на моделях, и многие девушки, купив такую обновку, тут же забрасывают её на дальнюю полку. Потому что без специального утягивающего белья их невозможно надеть, так как малейшие выступающие части на боках и животе сильно выделяются.

Предметы женского гардероба, которые ненавидят женщины

А какие предметы гардероба вы не выносите?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Какие типы мужчин подходят для серьезных отношений: секреты очарования

Как ведут себя разные знаки зодиака на сайтах знакомств

Зачем мамы и дочки носят одинаковые кольца