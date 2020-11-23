Предметы женского гардероба, которые ненавидят женщины

Как бы со временем не менялась мода, в женском гардеробе всегда найдутся вещи, которые доставляют куда больше неудобств, чем другие. С некоторыми из них приходится неизбежно мириться, другие стараются надевать реже, а от чего-то со временем приходится избавляться.

Первое место принадлежит, разумеется, бюстгальтеру. В сети можно встретить массу мемов на тему того, какое облегчение чувствует женщина, придя домой с работы и сняв первым делом лифчик. Это особенно актуально, если модель имеет выраженный пуш-ап эффект или слишком плотно обхватывает грудную клетку. Ношение такой одежды на протяжении всего рабочего дня – действительно серьезное испытание.

Стринги. Уже ни для кого не секрет, что самая любимая модель белья для девушек – это обыкновенные хлопковые трусы в виде шортиков или те, что практически полностью закрывают попу. На противоположной чаше весов лежат стринги с тоненькими ниточками. Мало того, что они способны нанести весьма ощутимый вред здоровью, так они ещё и очень неудобные, поэтому их надевают крайне редко.

Босоножки на шпильках смотрятся необыкновенно изящно, но только те, кто их носит, знают, какой дискомфорт они могут причинить. Он не идет ни в какое сравнение с тем, что можно испытать, если подобрать неудобную модель туфель на той же шпильке. За счёт нагрузки на стопу ремешки босоножек буквально вдавливаются в кожу, и чем их больше, тем больше шансов заработать болезненные мозоли и отёки.

Шелковые сорочки, которые так красиво смотрятся на киноэкране, доставляют массу хлопот. Эти роскошные пеньюары не способны конкурировать с обычной трикотажной пижамой. Скользкая ткань, которая электризуется, способна цепляться за любые острые края, оставляя затяжки, явно не лучший вариант для сна.

Колготки. В первую очередь речь идет, конечно, о капроновых колготках. Плотный зимний утеплённый вариант не приносит практически никаких неудобств, но и у таких резинка на талии может быть слишком тугой и врезаться в бока. А вот с капроновыми тем более масса хлопот. Некоторые девушки в шутку называют их одноразовыми, так как часто они живут действительно один день, после одной серьезной стрелки их можно выбрасывать.

Угги. Казалось бы, это практичная зимняя обувь, довольно мягкая и уютная на вид, но по факту они способны серьезно поменять походку девушки. Если постоянно ходить в них, можно даже без них начать косолапить.

Трикотажные платья. Облегающие платья из такого материала смотрятся идеально только на моделях, и многие девушки, купив такую обновку, тут же забрасывают её на дальнюю полку. Потому что без специального утягивающего белья их невозможно надеть, так как малейшие выступающие части на боках и животе сильно выделяются.