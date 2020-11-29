Психологические травмы, которые мешают обрести любовь и счастье

Частой причиной одиночества и несчастья являются психологические травмы. При травме у человека появляется защитный механизм, который не дает вступить в отношения. По словам психологов, психологическая травма образуется при воздействии определенного неприятного события. Одно и то же событие может влиять на людей по-разному.

Эмоциональная зависимость

Проблема возникает из-за неспособности принимать важные решения. Человек подстраивается под свою половинку и всегда нуждается в одобрении. Женщина может отказаться от решения при отсутствии нужного одобрения. Такие женщины не получали нужной любви от родителей. Человек начинает застревать в «детском возрасте» при каждом появлении серьезного испытания. Эмоциональная зависимость больше всего отражается на детях, которые испытали развод или болезнь, постоянная занятость родителей.

Зависимые взаимоотношения

Женщины с психологической травмой выбирают мужчин с наркотической или алкогольной и игровой зависимостью. В таких отношениях женщины постоянно пытаются вылечить своего любимого, тем самым временно забывают о своей внутренней боли. В созависимых отношениях оба партнера имеют психологические травмы. Девушки, которые выросли в семье зависимого человека, отыгрывают модель поведения в отношениях с любимым человеком. У них также может возникнуть зависимость в виде страсти к ненужным покупкам, постоянной погруженностью в работу. При психологической травме также проявляется зависимость к еде.

Что можно предпринять?

Травма образуется на эмоциональном и глубинном уровне подсознания и не поддается контролю. По этой причине человеку трудно справиться с зависимостью. Чтобы преодолеть эту проблему, необходимо признать наличие зависимости и созависимости. Прибегая к такому поведению, человек избегает душевной боли. От душевной травмы убежать невозможно. Поэтому нужно посмотреть проблеме в глаза и определить ее. К примеру, у многих возникает чувство беспомощности, ненужности, неуверенность в себе. Все боли и личностные проблемы нужно вытащить из сознания. Для этого подходит ведение дневника, где можно прописать все отрицательные чувства. Также можно написать письмо родителям, себе или старым обидчикам. Письмо используется для выведения всех внутренних проблем.

Также надо уметь принимать решение и не думать о мнении партнера. Вначале появится внутренний страх, но со временем станет проще принимать ответственные решения. Для начала можно попробовать с самых простых решений касаемо покупок одежды, еды или продуктов. При созависимости нужно начать заботиться о себе. Предпринимать маленькие шаги, иначе это приведет к психологическому стрессу.

Повышенная ответственность и гиперконтроль

Женщины берут на себя непосильную ношу и одновременно контролируют дела своего партнера. Таким образом, женщины защищают себя от проблем. Травма образуется на почве пережитого события, женщина постоянно ощущает опасность. Гиперконтроль появляется у тех, кто повзрослел раньше своего возраста. Женщина ощущает страх за наказание, если она не усеет сделать все дела.

Что предпринять?

Осознавая главную проблему, можно фиксировать свои мысли на тех ситуациях, когда помощь другим людям приносила пользу и благодарность. Нужно оценивать позитивные стороны любого сотрудничества. Также для определения страха можно раскручивать его дальше и довести до абсурда. Это поможет выявить глубинные причины.