Расчесывание волос на улице: причины, почему не стоит этого делать

Далеко не каждая представительница прекрасного пола может похвастаться послушными волосами. Но что делать тем, у кого локоны постоянно растрепываются во все стороны? У предусмотрительных особ в сумочке есть расческа, смоченная каким-то эфирным маслом либо сбрызнутая лаком. Порой это единственный способ «укрощения» шевелюры. Но не все носят с собой расческу. А кто-то стесняется причесываться в общественных местах. Или не делает этого из суеверия. Вот несколько причин, по которым стоит отказаться от расчесывания локонов на улице.

Энергетический канал

Издавна волосы воспринимались не только в качестве украшения человека, но и как мощнейший энергетический канал. И даже сегодня многие граждане боятся, что прядью с их головы могут завладеть недоброжелатели. И, чтобы этого не допустить, каждую упавшую дома волосинку собирают в пакетик и сразу же его утилизируют. Поэтому не стоит приводить в порядок прическу, находясь на улице. Иначе ветер унесет волоски. И кто-то может их подобрать.

Магия чисел

Наверняка многие слышали, что во время расчесывания необходимо минимум 40 раз провести расческой по локонам. 40 – сакральное число, приносящее удачу. Но человек, стоящий на остановке и считающий каждый взмах расчески, будет выглядеть странно и нелепо.

Чужая энергия

В волосах со временем накапливается энергия. Она может быть, как положительной, так и отрицательной. Те, кому об этом известно, перед выходом на улицу стараются собрать волосы в пучок или сделать косу. Эти прически позволяют минимизировать агрессивное энергетическое воздействие извне. И расчесывание в данном случае будет неуместным.

Нормы поведения

Для любого человека, в особенности для барышни, уход за внешностью является интимным занятием. А значит, манипуляции с шевелюрой, телом, лицом и ногтями следует проводить, чтобы никто посторонний этого не видел. Это не нужно лишний раз объяснять людям, знакомым с нормами поведения в общественных местах.

Важно и количество

Не обязательно проходиться расческой по волосам по 100 раз в сутки. Гораздо полезнее для шевелюры эта процедура будет, если ее повторять дважды – с утра и в вечернее время. В начале дня расчесывание локонов позволяет настроиться на учебу, работу и т. д, а перед отходом ко сну – успокоить нервную систему, обдумать все произошедшее за день.

Верить в народные приметы и суеверия или нет – это уже каждый решает сам.