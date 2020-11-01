Рекомендации: как развалить собственный брак

Брак уже не тот. Так могли бы сказать наши прабабушки и прадедушки современным своим правнукам. И это, действительно, так. Женщины и мужчины сейчас не понимают, зачем вообще нужно связывать себя узами брака, если можно спокойно жить и без него, и без проблем. Никто никому ничего не должен, захотели и в один момент разошлись. Именно поэтому так много сейчас разводов, потому, что люди просто не дорожат своей семьёй. Личная свобода намного ценнее. О том, что в последствии она может грозить одиночеством, молодые люди предпочитают не задумываться.

Если говорить о современном мужчине, то он мечтает о бесплатном сексе с женщиной, образ которой ему навязала реклама. В тоже время женщина, благодаря всё той же общественной пропаганде, представляет себя принцессой, за которой мужчина должен пойти на край света, горы свернуть, а ещё лучше просто содержать. В благодарность за это она будет готова давать ему секс, дозированно, чтобы не разбаловался.

Часто дети в таких современных семьях – это не радость, а груз. И появляются они на свет для того, чтобы покрепче привязать к себе мужчину. А если что отца можно будет шантажировать разводом, чтобы никуда не убежал. Но если удержать не получилось, то можно рассчитывать на алименты и на часть жилплощади.

Но винить современные пары не стоит, поскольку у многих из них перед глазами не было образца правильного поведения, они сами воспитывались в неполных семьях. По статистике многие мужчины в таких семьях спиваются или умирают от инфаркта. Иногда же женщина сама уходит к ому, кто может обеспечить й более достойный уровень жизни, и снова в обмен на секс.

Какое же поведение нужно считать естественным для брака? Общее руководство должен осуществлять муж, принимать на себя ответственность. Ведь мужчины меньше эмоциональны, больше прагматичны и расчётливы. Женщина должна следовать за мужем, показывать детям пример послушания.

Вся семья должна думать об общем благе и стараться для общего дела. А если изменять, красть из семьи, скандалами оттягивать энергию, играть на чужой стороне, флиртовать и изменять, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Детей с детства нужно обучать правильной модели поведения и тогда во взрослой жизни они не будут пасовать перед трудностями и будут знать, как нужно себя вести.