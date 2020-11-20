Секреты прекрасной фигуры Арианы Гранде

Глядя на утонченную фигуру Арианы Гранде, которой скоро исполнится 30, невозможно поверить в то, что когда-то она за обе щеки уплетала еду, подобную пасте и пицце. И не удивительно — у молодой певицы имеются итальянские корни.

В один момент Ариана решила, что пора приструнить свой аппетит и уделить особое внимание фигуре.

Полный отказ от мясных блюд

В 2013 году Ариана полностью отказалась от мяса. Причиной послужила любовь к животным. Более того, с самого детства певица-красотка старалась употреблять мясо в минимальном количестве.

В одной из соцсетей Гранде высказалась по поводу того, что, будучи веганом, она стала постепенно терять вес, и главный секрет состоит в потреблении здоровой пищи. По словам артистки, не было цели уменьшить объем потребляемой пищи. Основная задача — переход с вредных продуктов на здоровую еду.

Японская кухня и ягоды

Как сообщает фитнес-тренер Арианы, основное место в рационе питания певицы занимает японская кухня. Артистка не против перекусить такими блюдами как фасоль адзуки и дайкон.

Но не только к японской кухне певица питает любовь — с малых лет она просто обожает различные ягоды, в особенности клубнику, называя ее самым любимым кушаньем. Ариана подчеркивает, что ягоды и фрукты — отличный вариант для сладкоежек.

Физическая нагрузка

Поддержание идеальной фигуры ограничивается не только критериями по приему пищи, Ариана также занимается физической активностью, а точнее — длительными прогулками и танцами. По сообщениям тренера певицы, девушка ежедневно выполняет поставленную норму шагов и много занимается танцами. Танцы — это неотъемлемая часть любого артиста поп-музыки и в клипах Гранде постоянно демонстрирует хорошую физическую форму.

Тренер ежедневно ставит ей цель по норме шагов, в зависимости от того, запланированы ли у девушки занятия по танцам. Он также добавляет, что Ариана может весь день протопать на беговой дорожке, посматривая при этом любимые фильмы. По подсчетам это около 12000 шагов в день — трудно представить, что после таких физических занятий певица бы была в плохой форме.

Смузи

По словам фитнес-тренера певицы, Ариана большую часть своей жизни придерживается здоровой диеты, и с каждым годом она старается питаться все более сбалансировано. В праздник же она может отойти от правил и приготовить себе смузи.