Секреты стиля Дженифер Энистон на примере образов актрисы

Один из самых запоминающихся нарядов голливудской актрисы – маленькое черное платье. Это, несомненно, неотъемлемая часть гардероба любой девушки. С таким платьем классно будут сочетаться разные аксессуары. Такой вариант выбора лука всегда актуален. В нем представительницы слабого пола точно будут выделяться среди прочих девушек на любом мероприятии.

Следующий лук – костюм с брюками клеш. Энистон носит пиджак без рубашки, или использует бюстье. В отличие от платья, здесь можно экспериментировать с цветовой гаммой.

Пора переходить к серому наряду, который так любит Дженифер. Он подойдет женщинам всех возрастов. Здесь не стоит задача собрать единый образ серых оттенков. Футболки, брюки, юбки – подойдет все.

Для ценителей минимализма голливудская актриса приготовила платье-футляр. Таким нарядом можно выделить плечи и руки, либо же ноги.

Платье с V-образным вырезом добавит образу ярких красок. Нужно лишь найти под него хорошую обувь и не переборщить с аксессуарами. Разницу сделает блеск платья.

Следующий образ связан с теплыми вещами. Из них в гардеробе Дженифер Энистон выделяется бежевое пальто. Под удлиненную модель отлично подойдет обычная футболка. Если на улице холодно, вязаный шарф также гармонично впишется в данный образ.

Платье-джемпер длиной выше колена подчеркнет сексуальность женщины. Будет хорошо смотреться на девушках с распущенными волосами.

Белое платье до пола – неотъемлемая часть гардероба звезды телесериала «Друзья». Оказывается, его можно надевать не только на свадьбу. Главное не забыть прихватить с собой клатч – и образ готов.

Следующий вид – водолазка или модель со смелым принтом. Собственно, в основном так и одевалась героиня Дженифер в популярном американском сериале. Чтобы образ получился по-настоящему стильным, нужно заправить водолазку в широкие брюки.

Хоть в США и не очень холодно, теплые колготки все равно являются одной из любимых вещей американской красотки. Колготы будут хорошо сочетаться с короткими платьями и высокими сапогами. К тому же, перевоплотившись в такой образ, его обладательница точно не замерзнет и будет чувствовать себя комфортно.

Такими были 10 секретов стиля Дженифер Энистон.