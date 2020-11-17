SMS, которое он отправляет, когда скучает, в зависимости от знака зодиака

Каждая душа – загадка. И мужчины не исключение. Как распознать, что они скучают, по их смс? Разобраться в этом помогут сведения об их знаках зодиака.

Овен

Овен не любит чувствовать поражение, а мужчина-Овен – вдвойне. К сожалению, признаться в чувствах лишний раз в их глазах означает слабость. Поэтому даже короткое «Чем занята?» в переводе на их язык означает «я скучаю, меня интересует, как у тебя дела».

Телец

Тельцы ленивы, поэтому не стоит ждать от них поэм и признаний. Зато они с удовольствием пригласят свою девушку просто повеселиться, и это будет лучшее признание в симпатии, ведь они посвящают ей самое дорогое – свое время.

Близнецы

Близнецы двулики и умеют сочетать романтику с практичностью. Поэтому не стоит удивляться, получив смс «я безумно скучаю кстати, ты там помыла посуду, пока меня не было?»

Рак

Раки нежны по своей сути, они романтики. Открыто выражают свои чувства в бесконечных поэмах. Любят пылкие признания, красивые жесты. Правда, как только схлынет накал страстей, все, скорее всего, испарится.

Лев

Львы самовлюбленны и заняты собой. Поэтому его избранница уже должна быть счастлива, получив приглашение поболтать среди ночи. Разумеется, о том, какой был у него удачный день. Ну и в том же духе.

Дева

Девы–мужчины немного занудны. Их смс вряд ли будут образцом поэзии, скорее всего, это будет что-то в духе дружеской переписки. Но не заинтересованная Дева не станет тратить время на безразличного ей человек. И это следует учесть.

Весы

Весы чутки и умеют слушать собеседника. Они заботливы. Их любовь и внимание выражается в этом. Поэтому, смс «ты надела шапку или что ты ела на обед», означает «я беспокоюсь за тебя, потому что ты мне не безразлична».

Скорпион

Все Скорпионы – загадка человечества. Они могут набрать бессмысленный набор смайлов и оставить так. Мол, догадайся, родная, что это, а у меня дела. Но он думает о девушке, и это главное.

Стрелец

Стрельцы неразборчивы в связях и ветрены, поэтому их бесконечные смс о любви не следует воспринимать буквально. Да, сегодня он окрылен. Но это же смс он может скопировать и послать другой девушке уже через полчаса.

Козерог

Козероги любят стабильность, ценят верность и последовательность. Они верны, хотя и немногословны. И поэтому даже один раз полученное признание в любви стоит целой кучи сообщений.

Водолей

Водолеи – чудаки. Могут скучать и игнорировать, не знать, куда им деться от надоедливости подруги, и зачем-то писать ей же. Или послать что-то в духе «как ты считаешь, достаточно ли энергии у молнии, чтобы пожарить сто тысяч шашлыков?»

Рыбы

Рыбки сентиментальны, нежны и доверчивы. И если они пишут, не стоит обманывать их чувства. Они пишут по зову сердца, а не от безделья или им просто нужен «запасной аэродром».