Свекровь лезет в дела семьи: как отучить

Милые, умные, заботливые женщины. У них один объект любви. Для одной он сын, а для второй — муж. Почему же так сложно найти взаимопонимание в этом треугольнике? Почему мать мужа постоянно старается вмешаться в молодую семью и «помочь» советом?

Эти вопросы остаются актуальными во все времена. Подсказок, как разрешить бесконечные споры между свекровью и невесткой просто не счесть, но мало какие из них оказываются, действительно, эффективными.

Может быть, имеет смысл обратиться за помощью к специалистам. Психологи считают, что нельзя отстаивать одну или другую сторону, поскольку в таких отношениях не бывает однозначности.

Если проанализировать большинство конфликтных ситуаций, то можно прийти к выводу, что невестка старается отстоять границы своей семьи от постороннего вмешательства. А вот у свекрови могут быть разные мотивы.

Свёкр же в такой ситуации старается сохранять нейтралитет, но он вынужден принимать сторону супруги, поэтому тоже оказывается не союзником невестки, а её врагом.

Есть основные причины нелюбви со стороны матери мужа:

Ревность. После того, как сын встретил девушку, с которой решил связать свою жизнь, матери стало доставаться меньше внимания и любви. Конечно, такое положение дел кажется непривычным и неприятным. Возникает желание вернуть всё, как было прежде. При этом могут использоваться даже запрещённые приёмы. Например, симулирование болезни, скандалы, жалобы и упрёки. Привычка. Если мать отличается авторитарностью, если она воспитывала ребёнка одна, то после свадьбы ей просто стало не кем командовать. Выход можно найти в работе. А если и эта сфера не реализована, то остаётся только предпринимать попытки вернуть контроль над сыном. Климакс. Гормональные изменения у каждой женщины происходят индивидуально. Иногда из-за этого могут быть эмоциональные всплески и срывы. Утешение в том, что через время здоровье свекрови придёт в стабильное состояние, а ситуация нормализуется.

Вмешательство в новую ячейку общества может происходить по-разному. Например, родители мужа способны осуществлять рейды, чтобы проверить в каких бытовых условиях находится их сын. Есть ли в холодильнике борщ, вымыт ли пол, чистое ли постельное бельё.

Ещё хуже, когда вмешательство выражается в форме открытой агрессии, когда любой разговор неизбежно заканчивается скандалом.

Если в семье имеется ребёнок, то можно столкнуться с таким явлением, как гиперактивная бабушка. Она даёт советы буквально по всем вопросам. Именно она, как ей кажется, лучше знает, как кормить и чем лечить внука. И ничего страшного, что у ребёнка есть мать и отец.

В противовес опеке может быть игнор. Умышленно свекровь старается не замечать невестку и её потребности, словно совсем отрицает существование жены своего сына.

Сложно найти правильный выход из перечисленных ситуаций, но на открытый конфликт соглашаться не стоит. Нужно научиться выстраивать границы, отказывать. Делать это в мягкой, но настойчивой форме.

Лучше всего участникам конфликта попытаться договориться, поскольку победа любой из сторон сделает несчастным того, кого любит и жена, и мать.