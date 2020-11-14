Вакуумное оборудование: сферы применения, обзор нескольких моделей техники

Еще несколько лет назад использование вакуума ограничивалось лишь стенами лабораторий, в которых проводились различные исследования. Но технологии развиваются, создается новое оборудование. И вакуум все чаще стали применять в ряде сфер промышленности. Это способствует упрощению технологии и повышению качества выпускаемой продукции. В онлайн-магазине blowerindastrial.ru можно приобрести высококачественное вакуумное оборудование на выгодных условиях.

В каких сферах применяются

Широкий ассортимент устройств, имеющих разный диапазон давления, создаваемого в технологических камерах, позволил использовать их в производстве с различной точностью изготовления. Подобные приборы дают возможность взять под контроль параметры создаваемой среды.

Главными сферами применения вакуумной техники являются:

Пищевая промышленность. Там не обойтись без герметичных упаковок, позволяющих увеличить срок хранения товаров.

Добыча нефти и ее переработка. Внедрение мощной вакуумной техники способствует более качественной перегонке нефти, синтезированию эфиров и регенерированию растворителей.

Изготовление бумаги. Под действием высокого давления выделяется целлюлоза и формируется бумажное полотно.

Металлургия. Выполнение плавки металлов при разных показателях давления дает возможность регулировки механических характеристик сплавов и изделий.

Обзор популярных моделей техники

Компании-производители предлагают широкий выбор вакуумного оборудования. Вот лишь несколько популярных вариантов такой техники.

Вакуумный насос KNF N 810-3 FT-18

Модель предназначена для применения в лабораторных условиях. Работает от напряжения в 230 В. Максимальные показатели производительности – 0,6 м3/ч. Насос может работать при температуре от 5 до 40 градусов по шкале Цельсия. Страна-изготовитель – Германия.

Sterling SIHI CB L 8000

Является вакуумной системой, предназначенной для промышленного применения. Максимальные показатели производительности – 5600 м3/ч. Это бустерная модель типа Рутс. Предельный уровень ее шума – 75 дБ. Вес установки – 1,2 т. Выпущена система в Германии.

Sterling SIHI CD S S1000

Вакуумная система разработана специалистами немецкой компании Sterling SIHI. Ее вес достигает 580 кг. Максимальные показатели мощности установки – 1000 м3/ч. Модель предназначена для промышленного использования. Оснащена водяным отоплением. Работает от напряжения 400 В. Предельный уровень шума – 75 дБ