Ярко жить не запретишь: как выгодно носить вызывающие вещи

Когда на улице осень, а от лета остались только воспоминания, самое время побаловать себя чем-то ярким и весёлым. К тому же осень сама выглядит как модница, меняя то жёлтый, то багряный, то оранжевый наряды.

И если в природе всегда всё уместно и гармонично, то для людей существуют другие правила.

Чтобы образ не смотрелся смешным и кричащим, нужно уметь сочетать наряды и цвета. Конечно, это не значит, что нужно отказаться от вызывающих вещей, можно просто научиться их правильно носить.

Первая рекомендация звучит, как «правило одного акцента». То есть, если женщина решается надеть на себя что-то вызывающе, то это должна быть только одна вещь, иначе получится эффект светофора.

К тому же любой, даже самый яркий и неординарный наряд, можно уравновесить спокойным верхом.

Профессионалками в сфере сочетания несочетаемых вещей считаются жительницы Нью-Йорка. Именно они могут создать неповторимую композицию, надев под платье бельевого типа водолазку или топ. А вместо обуви на каблуке использовать кроссовки и всё это тоже под платье.

Довольно часто представительницы прекрасного пола попадают в ситуацию, когда приобретают яркий наряд для определённого мероприятия, но потом теряются в догадках как его можно приспособить к обычной жизни. А всё просто. Можно носить костюм раздельно. Жакет даже самых ярких цветов будет прекрасно сочетаться с джинсами и бриджами. А брюки дополнит топ или пуловер. Вот только от принтов и декора придётся отказаться, поскольку яркий цвет и так возьмёт на себя всё внимание.

Чтобы выглядеть стильно, нужно придерживаться следующих закономерностей.

Наряды, которые демонстрируют на подиумах не всегда также удачно будут смотреться на улицах города, поэтому помимо рекомендаций гуру моды нужно ещё ориентироваться и на собственный вкус, и на ситуацию.

Нужно избегать спортивных брюк, а вот кеды в таких нарядах можно выгодно обыграть. Кардиганы, мужские рубашки, водолазки все эти вещи, перемешанные как в калейдоскопе, создадут современный лук.

Не стоит бояться экспериментов. Смешанные стили всегда выглядят выигрышно, главное, выдержать норму. Свой собственный образ можно создать только самостоятельно, ведь именно в нём вы будете чувствовать себя роскошно и комфортно.