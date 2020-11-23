Зачем мамы и дочки носят одинаковые кольца

Одно дело, когда члены семьи надевают одинаковые костюмы для тематических фотосессий, и совсем другое, когда носят одинаковые украшения. Что касается мам и дочерей, для этого есть масса причин. И самая главная – такие аксессуары способны положительно повлиять на их отношения и судьбу.

Для начала это действительно отличный способ продемонстрировать крепкие дружеские отношения. Другие люди замечают это и сразу понимают, какой уровень взаимопонимания и поддержки в отношениях у двух людей.

Не стоит сбрасывать со счетов и сакральное значение колец. Изначально это очень действенный магический аксессуар. Считается, что если девочка носит такое же кольцо, как у мамы, то она способна повторить счастливые моменты её судьбы. При этом на негативные моменты в жизни кольцо не влияет.

Отношения детей и родителей в разные этапы жизни бывают очень сложными. Они полны разногласий, компромиссов и примирений. Одинаковые украшения способствует большему пониманию, эмпатии и осознанию ценности связи между мамой и ребенком. Поэтому, даже находясь в ссоре, заметив такое парное кольцо, мама или дочка в очередной раз задумываются над ценностью отношений, почувствуют единение и духовную близость. Подобное напоминание помогает также справляться с повседневными проблемами и позволяет чувствовать поддержку близкого человека, даже находясь на расстоянии от него.

Кроме того, сейчас очень модно носить парные вещи. Это относится не только к аксессуарам, но и к одежде. Однако одинаковые ювелирные украшения позволяют обозначить связь с другим человеком, но при этом никак не мешают созданию своего оригинального образа.

И еще одна важная, чуть более приземленная, причина покупать одинаковые кольца – это банальная экономия. Во многих ювелирных магазинах можно встретить акцию, когда покупателю предлагается скидка при покупке одного кольца на второе.

Поскольку парные кольца часто носят не только члены семьи, но и лучшие друзья, при определенных обстоятельствах маму и дочь могут принять за сестёр, а то и подруг, что будет приятно для обеих.

Подобные аксессуары особенно актуально покупать, когда мама или дочь уезжает куда-то на долгое время или вовсе меняет место жительства. Такая память и напоминание о духовной связи помогает лучше пережить перемены в жизни.