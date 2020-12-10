10 лет свадьбы: какая это годовщина, какие подарки дарить супругам

Итак, у счастливых супругов подходит очередной юбилей – десятилетие совместной жизни. Уже решено, как будет проводиться этот праздник – кто-то снимает ресторан или кафе на этот день, а кто-то решается отметить 10 лет совместной жизни в узком семейном кругу.

Но и супругам, и гостям нужно подумать о некоторых мелочах – какие подарить подарки в этот день, каким будет праздничное меню, что одеть на этот праздник, где сделать прическу.

Как называется 10-летний юбилей совместной жизни

Первый круглый юбилей совместной супружеской жизни — это 10 лет, считается что это розовая или оловянная свадьба. В названиях свадеб прослеживается определенная символика – чем больше стаж совместной жизни, тем больше у брака ценность. Поэтому первая годовщина – это ситцевая свадьба, вторая – бумажная, а десятилетие совместной жизни – это уже олово. Оно хоть и достаточно мягкий металл, но все же крепче, чем бумага или материя. И чем дольше живут вместе супруги, тем крепче их брак, а отмечая день свадьбы ежегодно, муж с женой только подтверждают крепость своих уз.

Идеи подарков на оловянную свадьбу

Все подарки, которые дарят супругам, можно разделить на нужные и ненужные. Нужные – это бытовая техника, одежда, кухонная утварь и другие аналогичные предметы быта. А ненужной считается всякая сувенирная продукция, а мужчины относят в эту категорию всяческую «ювелирку», букеты, а также косметику.

Однако женщины часто обижаются, когда получают в день свадьбы новую кастрюлю или новейшую модель пылесоса. Они могут посчитать такой подарок намеком, что их удел только домашняя работа. Но очень может быть, что жена давно мечтала о сковороде с антипригарным покрытием, в этом случае такая сковорода на оловянную свадьбу будет для нее лучшим подарком.

Способов понять, какой подарок хочется женщине, существует много: она могла обмолвиться о своем желании в разговоре, при просмотре какого-то рекламного ролика. Также на прогулке она может остановиться возле витрины магазина и рассматривать с интересом выставленные в витрине товары.

Определенно одно – необычные букеты из живых цветов всегда будут лучшим подарком женщине на любой праздник, в том числе и на годовщину свадьбы.

Также удовольствие могут доставить жене и оригинальные ювелирные украшения. Это необязательно должна быть цепочка из золота с красивой подвеской или красивое кольцо – можно подобрать, например, украшение в виде цветка.

Иногда мужчина наполняет жене ванну, в которую опускает много живых цветов и зажженных свечей – такое романтическое купание может быть и совместным.

Подарки для мужа на оловянную свадьбу

Мужчине купить подарок на такой юбилей гораздо проще, так как он не так придирчив. Достаточно купить что-то для его хобби – например, новые рыболовные снасти, о которых он долго мечтал. А если еще жена вместе с ним начнет ездить на рыбалку и будет получать удовольствие от этого, то радости мужа не будет границ.

Также можно купить семейную путевку – на неделю или несколько дней, подобный отдых может стать для семейной пары повторением медового месяца и, вполне возможно, о нем будут с удовольствием вспоминать в дальнейшем.

Что подарить друзьям на оловянную свадьбу

Конечно, можно подарить друзьям на оловянную свадьбу банальную мультиварку или электрочайник. Однако оригинальным подарком будет мягкая игрушка, в которой соединены вместе муж и жена – медвежата, зайчата или другие звери. Можно сшить такие игрушки самим, или на покупных зверей одеть собственноручно сделанную одежду, подобную той, что носят друзья.

Но можно одеть медвежат и в свадебные костюмы.