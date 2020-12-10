Кальций — минерал, которого содержится в организме больше всего. Он необходим для поддержания в здоровом состоянии костей, сосудов, мышц, а также нервной системы.

По нормам человеку необходимо в день употреблять не менее 1000 мг, для людей старше 60 такая норма и вовсе составляет 1200 мг.

Но кальций iherb недостаточно лишь употребить в нужном количестве, очень важно, чтобы он еще и усвоился, а для этого необходим витамин D и белок. Без них у вас может быть дефицит магния.

В то же время стоит учесть, что кальций содержится не только в твороге. И сегодня разберемся в каких продуктах его содержится даже больше.

Яичная скорлупа

Одна яичная скорлупа весит всего пять грамм и умещается в молотом виде в чайной ложечке и содержит при этом целых два грамма кальция. Всего пол-ложки покроет дневную норму, при этом творога бы вам потребовалось больше килограмма.

Поскольку в скорлупе содержатся растворимые матричные белки усваивается кальций очень даже хорошо.

Различные сыры

Сыр пармезан лидирует среди всех сыров по содержанию кальция, всего сто грамм этого сыра покроет суточную норму, кроме того он богат на белок и витамин D.

В других сырах кальция не меньше, буквально сто грамм швейцарского, пошехонского или голландского покроют суточную норму, к тому же в них множество других полезных веществ. Но стоит учитывать, что при употреблении сыров от другой жирной пищи стоит отказаться.

Кунжут

Кунжут — лидер среди растительных продуктов по содержанию кальция, в ста граммах содержится почти суточная норма. Но тут есть другие минусы, поскольку кунжут в основном используется лишь как добавка, то такое его количество за сутки будет очень сложно потребить. Еще один минус — фитиновая кислота, но от её негативного влияния можно избавиться во время обработки.

Сардины в масле

Поскольку консервированные сардины потребляются вместе с костями, то кальция в них достаточно много. На сто грамм продукта приходится 382 мг кальция, кроме того он лучше усваивается и благодаря меньшему содержанию жиров не требует отказа от другой жирной пищи.

Миндаль

В ста граммах миндаля содержится кальция аж 216 мг, но в тоже время там достаточно много фитиновой кислоты, так что за двенадцать часов до употребления его лучше замочить. Не стоит забывать, что он слишком калорийный, так что лучше им не увлекаться.

Чеснок

Любителям чеснока стоит его почаще добавлять в пищу, так вы не только увеличите количество употребляемого в день кальция, но и укрепите свой иммунитет.

Петрушка

138 мг кальция содержится в ста граммах петрушки. Естественно суточную норму за раз будет сложно потребить, но достаточно чаще добавлять её в блюда. Кроме того, в ней содержится в достаточном количестве витамин С, который прекрасно нейтрализует фитиновую кислоту, что стоит учитывать при приготовлении блюд.

Молоко

Очень хорошо употребляется кальций при употреблении молока, так как в нем содержится лактоза. Но этот продукт не всем подходит, так как людям с повышенным холестерином можно только обезжиренное молоко, а тем, у кого есть непереносимость лактозы и вовсе от него стоит отказаться, так как можно только навредить себе.

Фундук

Как и миндаль довольно калориен, потому не стоит в день употреблять больше горсти. В ста граммах его содержится сто четырнадцать миллиграмм кальция.

Соя

В ста граммах варенной сои содержится сто два миллиграмма кальция. Однако в ней содержится и фитиновая кислота, которая в принципе никак не влияет на усвоение, но лучше её на всякий случай замочить на ночь перед приготовлением.