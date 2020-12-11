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11 пород собак, которые почти не лают

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Собаки таких пород могут быть отличным приятелем для нервных людей и маленьких детей.

Африканская тихоня басенджи

11 пород собак, которые почти не лают

Басенджи — древнейшие на земле собаки. Этой породе около 5 тысяч лет. Стоит уточнить, что «нелающая» — не значит «молчаливая», особенность породы заключается в том, что из-за формы горла такие собаки не могут гавкать, только тихо рычать. С возрастом лай можно сравнить с тирольским пением йодль.

Молчаливый немецкий дог

11 пород собак, которые почти не лают

Это древняя порода, они упоминаются в 12 веке до нашей эры. Несмотря на то, что доги крупных размеров — их лай можно услышать очень редко. Почему? Потому-что эти собаки миролюбивы и никогда не влезают в перепалку с незнакомыми псами, а также не бросаются на проезжающие мимо них мотоциклы. Собаки королевских кровей, да и только.

Бернеский зенненхунд

11 пород собак, которые почти не лают

Эта порода была выведена в Швейцарии для помощи пастухов. У этих собак покладистый нрав, и они очень дружелюбны. Им нравится играть с людьми, а также быть отличным слугой для своего хозяина. Зенненхундов считают одной из самых молчаливых пород на планете, поэтому их можно спокойно содержать в городских квартирах. Они конечно не идеальные няньки для вашего ребенка, но детей они любят.

Заботливый ньюфаундленд

11 пород собак, которые почти не лают

Этих собак обычно называют водолазами или няньками. Они любят маленьких детей, и отлично плавают. Из-за умения хорошо плавать эту породу используют в спасательных работах. Хоть эти собаки довольно большие, но это не мешает им свернуться калачиком на коврике и быть верным другом для вас, и вашей семьи.

Неприметный дирхаунд

11 пород собак, которые почти не лают

Эти собаки почти не издают звуков. Но не только из-за этого факта их берут на охоту. Дирхаунды-обладатели красивых и длинных ног, которые позволяют им быстро и бесшумно бегать. Также стоит отметить великолепное чутье этой собаки.

Очаровательные бульдоги

11 пород собак, которые почти не лают

Эти собаки очень добрые и дружелюбные. Бульдоги будут каждый день кружиться возле вас и просить с ними поиграть. На первый взгляд может показаться, что эта порода очень громкая, но это совсем не так. Эти очаровашки только смешно фыркают, будто существа с других планет. Их поведение заставит улыбнуться каждого.

Шарпей

11 пород собак, которые почти не лают

Эта порода ведет себя очень застенчиво, если в доме появляется кто-то чужой. Как бы смешно это ни звучало, но эти собаки очень боятся громких звуков на улице.

Ирландский сеттер

11 пород собак, которые почти не лают

Несмотря на то, что это охотничья порода — сеттеры любят играть. Также эти собаки адаптированы к городским условиям. Стоит взять на заметку — чем больше собака будет резвиться на улице, тем меньше будет гавкать.

Борзые

11 пород собак, которые почти не лают

Эти собаки были выведены для тихой охоты. Они никогда не шумят просто так. Стоит только посмотреть на борзых — сразу можно понять, что они очень выдержанные собаки (которые не издают звуков даже во время игр).

Котон-де-тулеар

11 пород собак, которые почти не лают

Эти милашки с Мадагаскара знамениты своей шерстью, которая по ощущениям похожа на хлопок. Помимо мягкой шерсти такие собаки обладают добродушным нравом, и умением выполнять команды. Эта порода не шумит, и обожает сидеть на коленках своих хозяев.

Чау-чау

11 пород собак, которые почти не лают

Анализ ДНК подтвердил, что эта порода одна из самых древнейших на земле. У многих собак были родословные. Поскольку Чау-Чау довольно ленивы-их можно считать молчаливой породой, которая идеально подходит под городские условия.

Какую из этих пород вы хотели бы себе завести?

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