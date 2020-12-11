11 пород собак, которые почти не лают

Собаки таких пород могут быть отличным приятелем для нервных людей и маленьких детей.

Африканская тихоня басенджи

Басенджи — древнейшие на земле собаки. Этой породе около 5 тысяч лет. Стоит уточнить, что «нелающая» — не значит «молчаливая», особенность породы заключается в том, что из-за формы горла такие собаки не могут гавкать, только тихо рычать. С возрастом лай можно сравнить с тирольским пением йодль.

Молчаливый немецкий дог

Это древняя порода, они упоминаются в 12 веке до нашей эры. Несмотря на то, что доги крупных размеров — их лай можно услышать очень редко. Почему? Потому-что эти собаки миролюбивы и никогда не влезают в перепалку с незнакомыми псами, а также не бросаются на проезжающие мимо них мотоциклы. Собаки королевских кровей, да и только.

Бернеский зенненхунд

Эта порода была выведена в Швейцарии для помощи пастухов. У этих собак покладистый нрав, и они очень дружелюбны. Им нравится играть с людьми, а также быть отличным слугой для своего хозяина. Зенненхундов считают одной из самых молчаливых пород на планете, поэтому их можно спокойно содержать в городских квартирах. Они конечно не идеальные няньки для вашего ребенка, но детей они любят.

Заботливый ньюфаундленд

Этих собак обычно называют водолазами или няньками. Они любят маленьких детей, и отлично плавают. Из-за умения хорошо плавать эту породу используют в спасательных работах. Хоть эти собаки довольно большие, но это не мешает им свернуться калачиком на коврике и быть верным другом для вас, и вашей семьи.

Неприметный дирхаунд

Эти собаки почти не издают звуков. Но не только из-за этого факта их берут на охоту. Дирхаунды-обладатели красивых и длинных ног, которые позволяют им быстро и бесшумно бегать. Также стоит отметить великолепное чутье этой собаки.

Очаровательные бульдоги

Эти собаки очень добрые и дружелюбные. Бульдоги будут каждый день кружиться возле вас и просить с ними поиграть. На первый взгляд может показаться, что эта порода очень громкая, но это совсем не так. Эти очаровашки только смешно фыркают, будто существа с других планет. Их поведение заставит улыбнуться каждого.

Шарпей

Эта порода ведет себя очень застенчиво, если в доме появляется кто-то чужой. Как бы смешно это ни звучало, но эти собаки очень боятся громких звуков на улице.

Ирландский сеттер

Несмотря на то, что это охотничья порода — сеттеры любят играть. Также эти собаки адаптированы к городским условиям. Стоит взять на заметку — чем больше собака будет резвиться на улице, тем меньше будет гавкать.

Борзые

Эти собаки были выведены для тихой охоты. Они никогда не шумят просто так. Стоит только посмотреть на борзых — сразу можно понять, что они очень выдержанные собаки (которые не издают звуков даже во время игр).

Котон-де-тулеар

Эти милашки с Мадагаскара знамениты своей шерстью, которая по ощущениям похожа на хлопок. Помимо мягкой шерсти такие собаки обладают добродушным нравом, и умением выполнять команды. Эта порода не шумит, и обожает сидеть на коленках своих хозяев.

Чау-чау

Анализ ДНК подтвердил, что эта порода одна из самых древнейших на земле. У многих собак были родословные. Поскольку Чау-Чау довольно ленивы-их можно считать молчаливой породой, которая идеально подходит под городские условия.