5 мстительных знаков зодиака

Разрыв отношений с этими знаками зодиака покажется адом.

Расставание — весьма сложный и эмоционально болезненный процесс. В такие моменты человек чувствует себя не только раздавленным, но и потерянным. Даже на первый взгляд самые психологически устойчивые и спокойные люди способны совершить глупости: напиться, написать бывшим нелестные сообщения, о которых пожалеют, и просто сидеть, рыдая часами.

Но некоторые знаки зодиака ведут себя жестоко и грубо по отношению к бывшим, пытаясь отомстить так за причиненную боль.

Овен

Овны не просто так считаются самым сложным знаком зодиака. В людях, рожденных под этим созвездием, много энергии и разрушения. После расставания они ведут себя весьма агрессивно. Они любят конкуренцию, поэтому будут пытаться показать свое превосходство.

Овны преданы и верят в настоящую любовь, поэтому расставание становится для них ударом. Они бросаются в омут с головой, ходя на бесчисленное количество свиданий и пытаясь доказать тем самым бывшим, что могут справиться без них.

Людям с этим знаком сложно принять расставание окончательно. Вместо осознания они превратят все в игру, где должны выиграть. Так они стараются показать бывшим, что те потеряли. Порой эта игра затягивается и единственное правильное решение — принять себя и найти то, чего не хватает душе.

Козерог

Умению Козерогов отключать свои эмоции может позавидовать каждый. Они без зазрения совести перечеркивают все, что связывало их с бывшими: удаляют номера телефонов, выбрасывают подарки и фотографии, даже имя их больше не упоминают. Со стороны может показаться, что все прекрасно, но на деле их разрывает душевная боль, о которой никто не догадывается.

Они стыдятся того, что кто-то поиграл их эмоциями и чувствами, поэтому пытаются закрыть все глубоко в себе. Это может привести к сильной обиде и абстрагированию от близких людей.

Козерогам нужно помнить, что эмоции — это не слабость, а наоборот их сила.

Лев

Львы любят внимание, а находиться в его центре и вовсе. Они привыкли к тому, что окружающие любят их. Поэтому расставание для них — что-то непонятное, ведь сложно понять, почему тебя больше не хотят, когда всю жизнь внимание окружает тебя. После расставания они будто теряются.

Брошенные Львы будут публиковать свои лучшие фотографии в социальных сетях и выглядеть блистательно, чтобы бывшие знали, что потеряли. На самом же деле им просто стоит отпустить прошлое и жить здесь и сейчас, а не воспоминаниями.

Рак

У Раков есть две личности: одна — та, которая вас любит и заботится, вторая — обратная сторона картины. После расставания Раки сделают все, чтобы бывший партнер прочувствовал их боль.

Они напишут бывшим, что соскучились, а уже спустя мгновение вышвырнут все их вещи за дверь. Они чрезмерно эмоциональны и не знают, как бороться с этим.

Внутри Раки ранимые, хотя внешне об этом сложно догадаться. Им нужно много времени, чтобы прийти в себя после отношений.

Ракам стоит полюбить себя так же, как человека, который решил идти своим путем.

Телец

Тельцы упрямы, особенно, когда дело касается любовных дел. Они будут держать себя в руках после расставания и даже не попытаются увидеть ситуацию с чужой стороны. Будут стоять на своем до самого конца. Они испытывают только гнев и разочарование к бывшим, им действительно сложно бороться с этими чувствами.

Тельца стоит проявить чуточку сострадания, чтобы понять, что больно не только им. Они всеми силами будут принижать бывших в глазах друзей, чтобы самоутвердиться за счет этого.