5 женских открытий в браке с американцем

Поиск мужчины на сайте знакомств или через брачное агентство, первая встреча онлайн, переписка, обмен фото и впечатлениями, постепенное понимание, что с этим человеком хочется провести жизнь. Но что будет дальше после оформления визы, покупки билетов и долгого межконтинентального перелета?

Языковая адаптация.

Пусть в чемодане лежит сертификат B2, и в целом никаких проблем с языком не возникает. Все равно придется привыкнуть к тому, что контакты и коммуникация вокруг происходят на другом языке. Телепередачи, радио, разговоры прохожих, рассылки и смс будут не так просты в понимании. Поначалу из-за этого может возникнуть растерянность, которая имеет все шансы развиться в депрессию.

Разница в культуре.

Культура общества начинает усваиваться человеком с самого раннего возраста. Детские песни, мультфильмы, передачи по ТВ, разговоры родителей, книги… Это огромный пласт информации, который был сформирован вместе с личностью. Он соответствует жизни в родной стране.

Но в Америке есть свои мультфильмы, детские передачи и песни, из которых забавно выдергивать остроумные цитаты, понятные всем, кроме приезжего человека. Придется дать себе время на культурную адаптацию. То, что понятно местным американцам без усилий, может быть не очевидно для жены из далекой страны.

Другое чувство юмора.

Можно считать себя веселым и жизнерадостным человеком с превосходным чувством юмора – в родной стране. Обидно глупо хлопать ресницами, когда американские друзья дружно засмеются над короткой фразой, которую не выйдет понять из-за разного менталитета. Терпение, время и общение с носителями языка сделают свое дело, и с годами все станет проще. Однако неспособность правильно реагировать на некоторые слова и ситуации с самого начала может принести немало неприятных мыслей.

Тоска по дому.

Привычная рутина всегда выглядит успокаивающе привлекательной по сравнению с чем-то новым, даже если перемены точно ведут к лучшему. Выйти из привычной среды для того, чтобы познакомиться с другой страной и начать жизнь с человеком, требует решительности и храбрости.

Иногда желание перемен заканчивается у трапа самолета, перед первым шагом на американскую землю. Появится соблазн бросить все и вернуться назад. Однако, если дать себе возможность привыкнуть, получить знания и впечатления о новой стране, это чувство пройдет.

Чужие привычки.

Начинать совместную жизнь с мужчиной всегда непросто. Придется узнавать друг друга в быту, умиляться или раздражаться привычкам, открывать особенности. Даже идеальные варианты, когда мужчина и женщина толерантны, адаптивны и корректны, предполагают стресс.

Поэтому все вопросы про роли жены и мужа, будущее видение жизни, отношения в семье родителей и взгляды на воспитание детей стоит выяснить во время переписки и разговоров онлайн. Оказаться в семье фундаменталистов, в душе разделяя радикально феминистические взгляды – что может быть хуже?